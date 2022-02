CoTA in Austin verpflichtet ehemaligen Chef von Fußballklub AS Rom

Audio-Player laden

Prominenter Neuzugang in Texas: Der Circuit of The Americas (CoTA) in Austin hat mit Mark Pannes einen prominenten Sportmanager als Präsident für Strategie und Unternehmenswachstum engagiert. Pannes ist neu im Rennstreckengeschäft, kann aber einen beeindruckenden Lebenslauf im Sportbusiness vorweisen.

Unter anderem war der US-Amerikaner von 2011 bis 2016 Geschäftsführer (CEO) des traditionsreichen italienischen Fußballklubs AS Rom. Der wurde unter seiner Führung 2017 Zweiter und 2018 Dritter der Serie A und schaffte 2018 den Sprung ins Halbfinale der UEFA-Champions-League.

2020 war Pannes außerdem für ein halbes Jahr CEO des MLS-Fußballklubs Vancouver Whitecaps und zehn Jahre lang Marketingchef bei den legendären New York Knicks (Basketball). Darüber hinaus zeichnete er als Gründungsdirektor verantwortlich für die Global Sports Group der HSBC-Bankengruppe in London.

Pannes kommt von einer Medien- und Marketingagentur an den CoTA und ist dort dafür zuständig, das wachsende Businessportfolio rund um die Rennstrecke weiterzuentwickeln. Das sei eine "aufregende Chance", sagt der Manager, für den Austin quasi eine Rückkehr in die Heimat ist. Schließlich hat er seinen Abschluss einst an der Universität von Texas gemacht.

Auf dem CoTA finden neben Formel-1-Rennen auch Events anderer Motorsportklassen statt. Die MotoGP ist dort genauso zu Gast wie die NASCAR. Zuletzt wurden auf dem Gelände aber auch vermehrt motorsportfremde Veranstaltungen abgehalten, beispielsweise ein Rock-Konzert der Rolling Stones.

Mit Bildmaterial von Mark Pannes (Twitter).