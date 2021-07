Coulthard: Hamilton jetzt auf Augenhöhe mit Schumacher

David Coulthard hat seine Meinung über Lewis Hamilton revidiert. Der frühere Formel-1-Fahrer hatte noch zu Beginn der Saison 2020 erklärt, Hamilton sei zwar ein "herausragender Fahrer" und "der Senna, der Schumacher seiner Generation", aber der Allerbeste sei sein britischer Landsmann eben nicht.

O-Ton: "Selbst wenn Lewis [den WM-Rekord] bricht, dann würde sich dadurch nichts verändern in den Geschichtsbüchern. Wir würden sicherlich immer noch Michael als die Messlatte nennen." So hatte sich Coulthard anfangs 2020 am Rande der AlphaTauri-Präsentation auf Nachfrage von 'Sportsmail' geäußert.

Wenige Monate später zog Hamilton mit seinem 92. Formel-1-Sieg in der ewigen Bestenliste an Schumacher vorbei und stellte kurz darauf auch dessen WM-Rekord ein. Das scheint Coulthard zum Umdenken bewegt zu haben.

Denn laut dem britischen 'Express' vertritt Coulthard inzwischen die Ansicht, Hamilton habe zu Schumacher aufgeschlossen, und nicht nur in den Statistiken. Für ihn stehe inzwischen "außer Frage", dass Schumacher, wenn er heute noch und "in seiner Bestform" fahren würde, mit Hamilton einen "Gegner auf Augenhöhe" vorfinden würde.

Begründung: "Michael ist herausragend und Lewis ist auch herausragend. Es sollte keine Zweifel daran geben, dass Hamilton ein ausgezeichneter Rennfahrer ist. Er ist nicht nur der beste Fahrer seiner Generation, sondern unter Umständen auch einer der besten Fahrer überhaupt", meint Coulthard.

