Coulthard: Hamilton wird in Leclerc "seine größte Herausforderung finden"

Die Formel-1-Saison 2024 ist noch nicht einmal gestartet, doch mit dem Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari wird schon fleißig über die Hackordnung im Jahr 2025 diskutiert, dabei insbesondere über das teaminterne Duell zwischen Charles Leclerc und Hamilton bei der Scuderia.

In einem Livestream auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de meint Experte Marc Surer auf das Teamduell angesprochen: "Leclerc ist ein großes Problem [für Hamilton], weil Leclerc wird schneller sein. Alles andere würde mich wundern."

Mit David Coulthard hat sich nun der nächste Formel-1-Experte in seinem gemeinsamen Podcast Formula for Success mit dem ehemaligen Teamchef Eddie Jordan zu Wort gemeldet. Der 13-fache Grand-Prix-Sieger vermutet ebenfalls: "Ich glaube, dass er in Charles Leclerc eine seiner größten Herausforderungen finden wird."

Coulthard über Hamilton: "Sehe nicht, dass er schneller wird"

Begründen tut er dies mit der unglaublichen Qualifyingstärke des Monegassen, der in der ewigen Poleposition-Rangliste der Formel 1 auf Rang 14 mit 23 Poles steht: "Ich denke, Charles ist einer der schnellsten Fahrer auf einer Runde da draußen."

"Und allgemein ist Charles ein junger, brillant schneller Rennfahrer. Ja, er hat nicht die Weltmeisterschaften und die Erfahrung von Lewis, aber ich denke, er ist ein Champion in der Warteschleife, und das könnte die größte Herausforderung für Lewis sein", so Coulthard, der auch einen Vergleich in seine aktive Zeit in der Königsklasse zieht.

"Ich denke Mika Häkkinen war einer der schnellsten Fahrer auf eine Runde und ich würde denken, sogar schneller als Michael Schumacher. Das kann ich logischerweise nicht beweisen, weil sie nie das gleiche Auto hatten, aber wo Michael herausragend war: Er konnte die Qualifyingrunde 60 Mal [im Rennen] fahren."

Leclerc auf eine Runde auch schneller als Verstappen?

"Aber abgesehen davon denke ich, dass es sehr aufregend für die Formel 1 ist. Es wird Ferrari einen enormen Auftrieb geben, wenn es darum geht, Ingenieure zu holen, und die Leute verstehen wirklich, dass sie einen unglaublichen Fahrer bekommen."

Martin Brundle, Sky-UK-Formel-1-Experte teilt eine ähnliche Einschätzung: "Ich glaube, dass Leclerc auf einer Qualifyingrunde der schnellste Fahrer ist, den es im aktuellen Feld, sogar mit Max Verstappen, gibt. Er ist blitzschnell, aber neigt dafür dazu, von Zeit zu Zeit in Dinge hineingezogen zu werden und von der Strecke abzufliegen, weil er einfach so nah am Limit fährt."

