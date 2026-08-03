Coulthard-Prognose: Aston Martin gewinnt in zwei Jahren wieder Rennen

Trotz eines enttäuschenden Starts in die Formel-1-Saison 2026 glaubt David Coulthard weiterhin an das langfristige Potenzial von Aston Martin. Der frühere Grand-Prix-Sieger ist überzeugt, dass der Rennstall aus Silverstone in den kommenden zwei Jahren die größte Leistungssteigerung im Formel-1-Feld schaffen und sogar wieder Rennen gewinnen wird.

Vor Beginn der neuen Regelära waren die Erwartungen an Aston Martin hoch. Mit Stardesigner Adrian Newey, Weltmeister Fernando Alonso, der neuen Honda-Werkspartnerschaft, einem modernen Windkanal und der finanziellen Unterstützung von Teambesitzer Lawrence Stroll galt das Team als möglicher Herausforderer an der Spitze.

Die Realität fiel bislang jedoch deutlich ernüchternder aus. Zur Sommerpause liegt Aston Martin mit nur einem WM-Punkt auf dem zehnten und vorletzten Platz der Konstrukteurswertung. Fernando Alonso holte den bislang einzigen Zähler beim Grand Prix von Monaco.

Coulthard sieht langfristig großes Potenzial

Im Podcast Up To Speed zeigt sich Coulthard dennoch überzeugt, dass sich das Blatt wenden wird. Zwar räumte der Schotte ein, dass Aston Martin derzeit noch deutlich von der Konkurrenz entfernt sei, langfristig erwartet er jedoch einen deutlichen Aufwärtstrend.

"Merk dir meine Worte, Jolie. So wahr es ist, dass wir nicht im selben Raum sitzen: Sie werden in den nächsten zwei Jahren das Team mit der größten Steigerung sein", sagt Coulthard. "Und ich sage voraus, dass sie in den nächsten zwei Jahren Grands Prix gewinnen werden."

Damit stellt sich der ehemalige Formel-1-Fahrer klar hinter das langfristig angelegte Projekt des Teams, dessen umfangreiche Investitionen sich aus seiner Sicht erst mit etwas Verzögerung auszahlen werden.

Erste Fortschritte nach Ungarn sichtbar

Beim Grand Prix von Ungarn brachte Aston Martin ein umfangreiches Upgrade-Paket an den Start. Zwar verpassten sowohl Lance Stroll als auch Fernando Alonso erneut die Punkteränge, dennoch zeigte sich das Team mit den ersten Eindrücken zufrieden. Stroll kam als 13. ins Ziel, Alonso belegte Rang 14.

Der Kanadier sprach nach dem Rennen von einem deutlichen Fortschritt: "Ja, wirklich gut. Wir haben an diesem Wochenende einen riesigen Schritt gemacht. Wir gehören zwar noch nicht zur Spitze des Mittelfelds, aber wir mischen jetzt mit."

Gleichzeitig machte Stroll deutlich, dass der Weg zurück an die Spitze noch lang ist: "Wir wissen, dass wir noch viel Performance finden müssen. Mehr Abtrieb, mehr Leistung. Wir müssen einfach weiter hart arbeiten."

Ob die jüngsten Updates tatsächlich der Beginn der von Coulthard prognostizierten Trendwende sind, dürfte sich in den kommenden Monaten zeigen. Fest steht jedoch, dass Aston Martin trotz der bislang enttäuschenden Saison weiter auf die langfristige Entwicklung seines Projekts setzt.