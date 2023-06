Damon Hill glaubt: Red Bull wird 2023 nicht mehr eingeholt werden

Damon Hill hat angedeutet, dass die Formel-1-Rivalen von Red Bull angesichts der Dominanz von Max Verstappen im Jahr 2023 ihre Aufmerksamkeit besser auf die Entwicklung des nächsten Jahres richten sollten.

Das Team aus Milton Keynes hat bisher alle acht Grands Prix gewonnen, wobei Verstappen sechs der Siege für sich verbuchen konnte. Obwohl Hill der Meinung ist, dass Mercedes in den letzten Rennen einen Schritt nach vorne gemacht hat, ist er der Meinung, dass der Leistungsunterschied immer noch so groß ist, dass alle Rivalen von Red Bull Schwierigkeiten haben werden, aufzuholen, ohne in diesem Jahr die Budgetobergrenze zu überschreiten.

"Ich glaube, Mercedes hat die Kurve gekriegt, aber die Frage ist, wo das Ende der Entwicklungskurve liegen wird", sagt Hill während seiner Wohltätigkeitsveranstaltung für das Halow-Projekt auf dem Sandown Raceway in Daytona, nachdem er zum ersten Mal ein Kart mit synthetischem Kraftstoff gefahren war.

Hill: Gewinnt Red Bull alle 22 Rennen?

"In der Formel 1 geht es in diesem Jahr darum, ob wir zum ersten Mal ein Team sehen, das jedes einzelne Rennen gewinnt oder nicht. Um die Lücke deutlich genug zu schließen, um Red Bull unter Druck zu setzen, müssen die Teams Ressourcen aus dem nächsten Jahr abziehen."

"Wir hören bereits, dass einige Teams über das nächste Jahr sprechen und sagen, dass sie weiter aufrüsten werden, aber es ist besser, wenn sie ihre Ressourcen in das nächstjährige Auto stecken - ich weiß also nicht, ob Red Bull zwischen jetzt und dem Ende des Jahres eingeholt wird", so Hill.

"Man würde hoffen, dass sie ein wenig nachlassen und die anderen vorankommen und wir ein paar gute Rennen bekommen, aber das ist nicht gut, wenn es auf Kosten der Konkurrenzfähigkeit im Jahr 2024 geht."

Hill über Verstappen: Sein Niveau ist "beängstigend"

Doch was die unmittelbare Zukunft der Formel 1 und das nächste Rennen in Österreich angeht, wo Verstappen drei der letzten fünf Rennen gewonnen hat, glaubt Hill, dass der Niederländer derzeit auf einem anderen Niveau fährt.

Hill war in Sandown bei einem rekordverdächtigen Test dabei, bei dem er als erster Mensch ein Kart fuhr, das mit vollsynthetischem Kraftstoff angetrieben wurde, der nur aus Luft, Wasser und erneuerbarer Energie hergestellt wird.

Der Kraftstoff, der direkt in jeden Benzinmotor gefüllt werden kann, wird von Zero Petroleum hergestellt, einem Kraftstoffunternehmen, das von Hills ehemaligem technischen Leiter des Formel-1-Teams, Paddy Lowe, gegründet wurde.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.