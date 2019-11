Damon Hill: Hamilton kann Schumachers Rekord "definitiv" einstellen

Vor 25 Jahren unterlag er Michael Schumacher in ihrem ersten Titelkampf überhaupt. Nun glaubt Damon Hill: Mit Lewis Hamilton gibt es einen Formel-1-Fahrer, der die Rekorde Schumachers nicht nur einstellen, sondern sogar übertreffen kann.

Hamiltons sechster WM-Titelgewinn in diesem Jahr sei schon "phänomenal" gewesen, meint Hill. "Er hat jede Erwartung, die von außen oder von ihm selbst an ihn gestellt wurde, noch übertroffen. Und jetzt liegt Michaels Rekord definitiv in Reichweite."

Ein Titel fehlt noch, dann käme Hamilton ebenfalls auf sieben Meisterschaften und stünde damit auf einer Stufe mit dem Formel-1-Rekordchampion. "Das dürfte als Ziel und als Motivation absolut herausragend sein", sagt Hill.

Wird Bottas zum Spielverderber?

Und Hamilton hat mindestens einen Anlauf: Sein aktueller Vertrag mit Mercedes läuft noch bis Ende 2020, umfasst also eine weitere Formel-1-Saison. Theoretisch könnte das reichen, um Schumachers Bestleistung zu egalisieren.

Was aber, wenn es teamintern jemanden gibt, der Hamilton in die Quere kommt? Hill glaubt an die Chance von Valtteri Bottas und meint: "Er könnte nächstes Jahr noch mehr eine Bedrohung für Lewis darstellen." Der Ex-Champion relativiert seine Aussage aber sofort: "Keine Bedrohung, aber eine Herausforderung."

Bottas habe sich in der Saison 2019 bereits gesteigert, indem er "etwas Speed" gefunden habe. "Er verfügt jetzt auch über mehr Selbstvertrauen und mehr Motivation, hat etwas mehr Erfahrung", so Hill.

"Valtteri befindet sich nun auch seit ein paar Jahren im Team und dürfte wissen, wo er sich vielleicht Vorteile erarbeiten kann. Ich bin mir [daher] sicher, er wird wirklich alles versuchen", sagt Hill. "Lewis ist aber halt eine harte Nuss."

Mit Bildmaterial von LAT.