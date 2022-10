Dan Fallows: Beeindruckend, wie bescheiden Adrian Newey ist

Audio-Player laden

Aston-Martin-Technikdirektor Dan Fallows hat sich im Aston-Martin-Feature 'Undercut' über seine Beweggründe geäußert, warum er das Red-Bull-Team nach so vielen Jahren als Leiter der Aerodynamikabteilung Richtung Aston Martin verlassen hat, aber auch, was er bei Red Bull von Adrian Newey alles gelernt hat.

Dabei sticht für Fallows nicht nur das herausragende Designtalent, was Newey über die Jahre ausgezeichnet hat, aus, sondern die Art und Weise, wie der Aerodynamik-Guru damit umgeht, wenn seine Ideen durch "Beweise" entkräftet werden.

"Ich habe sehr viel von Adrian gelernt", so Fallows. "Wir alle wissen, wie talentiert er als Designer ist, aber was Leute, die nicht mit ihm zusammengearbeitet haben, nicht zu schätzen wissen, ist, wie bescheiden er aus technischer Sicht ist - bei ihm gibt es keine technische Arroganz. Er hat kein Problem damit, eine Idee loszulassen, wenn Beweise für einen anderen Ansatz auftauchen."

"Natürlich glaubt man an seine Ideen und an das, was man für richtig hält, aber wenn etwas oder jemand mit Beweisen daherkommt, die beweisen, dass eine andere Idee besser ist, darf man nie Angst haben, die Richtung zu ändern und Dinge anders zu machen - das ist das Wichtigste, was ich von Adrian gelernt habe", sagt der Aston-Martin-Technikdirektor.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.