Dan Fallows: Formel-1-Autos werden immer ähnlicher aussehen

Aston-Martin-Technikdirektor Dan Fallows geht davon aus, dass sich die Konzepte der Formel-1-Autos mit fortwährender Dauer des technischen Reglements immer ähnlicher sehen werden. Der Hauptgrund dafür, sind die neuen Aerodynamikregeln, die zur Saison 2022 eingeführt wurden, welche nach Fallows Meinung "zu restriktiv" sind.

"Ich möchte mich nicht über die Vorschriften auslassen, aber es gibt ein gewisses Maß an Einschränkungen", so der Aerodynamikexperte. "Es ist unvermeidlich, dass einige Autos sehr ähnlich aussehen werden."

Besonders beim Konzept des Seitenkastens gibt es unter den Teams 2023 große Ähnlichkeiten, da sich die meisten Teams vom Red Bull RB18 aus dem Vorjahr inspirieren haben lassen. Der RB18 konnte 2022 immerhin 17 von 22 Rennen gewinnen.

Bald nur noch ein Seitenkastendesign?

"Tatsächlich gibt es, wie bei jedem Regelwerk, sehr kleine Details, die einen großen Unterschied ausmachen", meint Fallows daher. "Manchmal sind diese Dinge gar nicht so sichtbar, aber ich denke, wir werden eine Annäherung der Fahrzeuge erleben und es besteht kein Zweifel, dass dies bei jedem Regelwerk der Fall sein wird."

Beim Konzept der Seitenkästen haben sich grundlegend drei Varianten herauskristallisiert. Die Rampenlösung von Red Bull, die Ferrari-Badewanne und der "Zero-Pod" von Mercedes, wobei die meisten Teams den Red-Bull-Weg folgen.

Laut Fallows könnte es daraus hinauslaufen, dass davon jedoch nur "ein oder zwei Designs" auch in der Zukunft noch verwendet werden. "Ich denke, wenn man erst einmal einen fruchtbaren Entwicklungspfad gefunden hat, dann ist es unvermeidlich, dass man versucht, diesem zu folgen", sagt er.

Ferrari-Teamchef: Budgetdeckel verhindert große Umbauten

Obwohl man im vergangenen Jahr von Red Bull im Entwicklungsrennen abgehängt wurde, ist sich Ferrari seinem Konzept treu geblieben, was laut Teamchef Frederic Vasseur jedoch auch am Kostendeckel liegt, der umfassende Designänderungen erschwert, da diese sehr kostspielig sind.

"Was ist Evolution? Und was ist Revolution? Wir wissen, dass das Konzept des Autos das gleiche ist, die Vorschriften sind die gleichen", sagt Vasseur über die Entwicklungsschritte am neuen Ferrari SF-23 im Vergleich zum Vorgänger.

"Das bedeutet, dass wir am Ende des Tages eine Art Annäherung des Konzepts und eine Annäherung der Leistung haben werden. Und man muss bedenken, dass man in einer bestimmten Phase die Übertragung von Teilen für die Kostendeckelung vornehmen muss. Daher denke ich, dass wir in den nächsten Monaten eine starke Konvergenz in Bezug auf die Philosophien des Autos haben werden."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.