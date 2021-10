Daniel Ricciardo: 2018 war ein Wendepunkt in Verstappens Karriere

Daniel Ricciardo sagt, dass Max Verstappen mittlerweile alle Zutaten hat, um die Formel-1-Weltmeisterschaft für sich zu entscheiden. Das war in früheren Jahren aber nicht immer der Fall: "Es gab die Zeit in Max' junger Karriere, wo er den Speed hatte, aber trotzdem ein paar Fehler gemacht hat und etwas überängstlich oder übereifrig war", sagt der McLaren-Pilot. "Aber das hat er schnell abgestellt."

Laut Ricciardo kam der Wendepunkt für Verstappen in ihrem letzten gemeinsamen Jahr als Red-Bull-Teamkollegen 2018: "Da hat er aus allem gelernt. In der zweiten Saisonhälfte war er richtig stark und man konnte die neue Reife auf der Strecke sehen", so der Australier, der Verstappens folgende Jahre als "ziemlich gewaltig" beschreibt.

Daher sieht er auch nicht, dass Lewis Hamilton trotz seiner ganzen Erfahrung im Titelkampf einen Vorteil hat. "Sie sind beide fähig", betont Ricciardo. "Lewis hat das bewiesen, aber Max hat auch das Zeug dazu. Er trägt mittlerweile einen ziemlich stabilen Kopf auf den Schultern. Das hat er mit einigen Rennen in diesem Jahr bewiesen."

Das hat auch sein aktueller Teamkollege Sergio Perez erkannt, der den Niederländer als "ziemlich entspannt" beschreibt: "Er fokussiert sich auf jedes Rennen einzeln. Ihm ist bewusst, dass an jedem Wochenende alles passieren kann. Und das Gleiche gilt auch für das Team", sagt er. "Wir nehmen es Rennen für Rennen und wollen jede einzelne Möglichkeit nutzen."

Wer am Ende die Nase vorne haben wird, das weiß Ricciardo aber nicht: "Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird", sagt er. "Ich bin natürlich nicht Teil des Kampfes, aber aus Fansicht möchte man, dass es bis zum Schluss geht. Aber es war ohnehin das ganze Jahr Spitz auf Knopf. Das war schön anzusehen."

In der WM hat Max Verstappen aktuell um sechs Punkte die Nase vorn.

Mit Bildmaterial von Sutton.