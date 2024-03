Daniel Ricciardo: "Bin mir sicher, dass Carlos Sainz ein Cockpit finden wird"

Für welches Team wird Noch-Ferrari-Pilot Carlos Sainz in der Formel-1-Saison 2025 an den Start gehen? Diese Frage ist im Gegensatz zu seinem Nachfolger Lewis Hamilton weiterhin offen. Einer, der sich gut in Sainz' Situation hineinversetzten kann, ist Daniel Ricciardo. Auch er machte in seiner Karriere schon mehrfach Phasen durch, in denen er nicht wusste, wie seine sportliche Zukunft aussehen wird.

Betrachtet man die bisherigen Stationen ihrer jeweiligen Formel-1-Karrieren, dann wirkt es beinahe so als wären sich Sainz und Ricciardo konsequent aus dem Weg gegangen. Ricciardo fuhr 2012 und 2013 für Toro Rosso, bevor er für fünf Jahre zu Red Bull wechselte. Sainz wiederum gab 2015 bei Toro Rosso sein Formel-1-Debüt. In Red Bulls B-Team fuhr der Spanier bis Herbst 2017, bevor er zu Renault wechselte.

Nachdem Sainz das Renault-Team Ende 2018 nach etwas mehr als einem Jahr verlassen hatte, dockte Ricciardo für zwei Jahre (2019 und 2020) an. Sainz wiederum fuhr in diesen zwei Jahren für McLaren, wo Ricciardo wiederum in den zwei darauffolgenden Jahren (2021 und 2022) fuhr.

Zu Sainz' aktueller Situation sagt Ricciardo: "Carlos weiß, dass es jetzt seine letzte Saison bei Ferrari ist. Gleichzeitig weiß er aber auch, dass das Thema im Grunde schon durch ist. Es wird sich nicht mehr ändern. Somit kann er nichts weiter tun als sich weiterhin so gut wie möglich zu verkaufen."

Beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende in Bahrain zeigte Sainz im Ferrari SF-24 eine starke Leistung. Im Qualifying (P4) war er 0,1 Sekunden langsamer als Teamkollege Charles Leclerc. Im Rennen fuhr er als Dritter auf das Podium. Leclerc, der bei Ferrari bis Ende 2026 Vertrag hat, wurde nach Problemen Vierter.

"Carlos hat natürlich ein großartiges Rennen in Bahrain gezeigt", ist es auch Ricciardo aufgefallen. Und so ist der Australier, dessen Vertrag bei Racing Bulls ebenfalls Ende 2024 ausläuft, mit Blick auf Sainz überzeugt: "Im weiteren Verlauf der Saison werden sich die Dinge zusammenfügen. Ich bin mir sicher, dass er ein Cockpit finden wird."

"Das Beste, was er dafür tun kann, ist einfach weiter voll anzugreifen und versuchen, gute Ergebnisse einzufahren", sagt Ricciardo über Sainz. Ganz ähnlich schätzt der Australier übrigens die Situation von Lewis Hamilton in dessen letzter Mercedes-Saison ein.

"Für ihn gilt das Gleiche", sagt Ricciardo. "Okay, er hat vielleicht ein bisschen mehr Sicherheit, weil er schon weiß, wo er nächstes Jahr fahren wird. Trotzdem hat auch er in diesem Jahr noch einen Job zu erledigen. Wer weiß, wenn ihm Mercedes ein richtig gutes Auto hinstellt, kann er vielleicht sogar um den WM-Titel kämpfen."

Abschließend sagt Ricciardo über Sainz und Hamilton: "Ich glaube, beide werden wie immer voll angreifen. Auch wenn Lewis schon einen Vertrag hat und Carlos noch nicht, so unterscheidet sich ihre Herangehensweise meiner Meinung nach nicht. Denn das einzige, was wir alle richtig gut können, das ist schnell zu fahren und voll anzugreifen. Dafür werden wir ja letzten Endes auch bezahlt."

