Daniel Ricciardo: Denke derzeit nicht an ein Karriere-Ende bei Red Bull

Im Formel-1-Podcast "Beyond The Grid" hat Daniel Ricciardo laut gedacht und angedeutet, er könne sich einen Wechsel zurück zu Red Bull vorstellen. Und dass Red Bull dann seine letzte Station als Formel-1-Stammfahrer sein könnte.

In der Pressekonferenz bei den Formel-1-Wintertests 2024 in Bahrain darauf angesprochen, relativierte Ricciardo seine Aussage jedoch: "Es geht da ja auch um das große Ganze und so. Aber hier und jetzt, am Anfang einer neuen Saison, da habe ich dergleichen nicht im Kopf. Man muss ja bedenken, wo ich gerade bin und dass ein langes Jahr vor mir liegt."

Allerdings könnte das Jahr 2024 für ihn zum Sprungbrett werden, meint Ricciardo. O-Ton: "Ich glaube, der Weg zurück an die Spitze der Startaufstellung führt darüber, zu versuchen, [den Racing Bulls VCARB 01] bestmöglich zu fahren und Wochenenden wie Mexiko [2023] hinzukriegen, und das vor allem konstanter."

Beim angesprochenen Mexiko-Grand-Prix hatte Ricciardo mit P4 im Qualifying und mit P7 im Rennen seine persönliche Saisonbestleistung erzielt - und nebenbei auch das beste Saisonergebnis von AlphaTauri. Daran anzuknüpfen ist sein großes Ziel für 2024. "Und dann schauen wir mal, was weiter passiert", sagt Ricciardo.

Er betont: "Derzeit konzentriere ich mich aber voll und ganz auf Racing Bulls. Ich will mich wieder etablieren. Ich glaube, das habe ich 2023 schon angestoßen, als ich [zur Saisonmitte] in die Formel 1 zurückgekehrt bin. Und 2024 gibt es viele Rennen, in denen ich es mir selbst und den anderen um mich herum beweisen kann." Denn Ricciardo will 2024 "wieder richtig aufblühen".

Was Ricciardo für Racing Bulls tun will

Erst einmal aber müsse sich Racing Bulls konsolidieren als ein Team, das in der Winterpause viele Veränderungen durchgemacht hat. Neu sind zum Beispiel der Name und die Ausrichtung, neu ist Teamchef Laurent Mekies, neu sind viele Sponsoren und auch der Look des Rennfahrzeugs. Das alles gelte es nun in einem finalen Produkt zu vereinen, sagt Ricciardo.

"Es geht eben nicht darum, dass nur eine Person gut ist, sondern darum, wie man mit anderen Leuten zusammenarbeitet. Da gibt es natürlich einen gewissen Prozess. Und ich glaube, dass wir im Verlauf der Saison stärker werden und dazulernen."

Er selbst sehe sich hier in der Pflicht: "Je mehr ich fahre, umso mehr Rückmeldung kann ich geben und etwas beitragen. Und ich glaube, das Team wusste meine Rückmeldung und meine Erfahrung schon im vergangenen Jahr sehr zu schätzen. Ich versuche einfach, das so fortzuführen."

Ricciardo gesteht: Motivation war teilweise weg

Und das mit etwas mehr Enthusiasmus als in der jüngeren Vergangenheit. Daraus macht Ricciardo keinen Hehl. "Ich würde zwar nicht sagen, dass ich selbstgefällig oder faul geworden bin oder so, aber tief im Inneren hat es sich wahrscheinlich mehr wie eine Schinderei angefühlt als es hätte sein sollen, wenn man seinen Traumjob ausübt. Der Funke", sagt Ricciardo ganz offen, "war ein bisschen erloschen."

Sein Comeback bei AlphaTauri aber habe das Feuer in ihm neu entfacht. "Ich freue mich [wieder], am Telefon über Entwicklungen zu sprechen und einfach präsenter und engagierter zu sein", erklärt der Racing-Bulls-Fahrer. "Ich wollte nach der kleinen Pause auch unbedingt wieder ins Fitnessstudio gehen, um wieder in die Spur zu kommen. Es sind solche kleinen Dinge."

Darin erkennt Ricciardo "Anzeichen, dass ich bereit bin, wieder Vollgas zu geben". Er attestiert sich deshalb "viel Selbstvertrauen" vor der Formel-1-Saison 2024 und meint: "Ich brenne darauf, die Ergebnisse zu erzielen, von denen ich weiß, dass ich sie erzielen kann."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.