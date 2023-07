Daniel Ricciardo "hat keine Angst" vor AlphaTauri-Rückkehr

Nyck de Vries wurde nach nur zehn Rennen in seiner ersten Formel-1-Saison entlassen, nachdem er nicht mit Yuki Tsunoda mithalten konnte. Red Bull berief seinen dritten Fahrer Daniel Ricciardo, der den Niederländer ab dem Grand Prix von Ungarn nächste Woche ersetzen soll.

Obwohl er keine bestimmten Erwartungen an seine ersten Rennen bei AlphaTauri hat, ist er sich der großen Herausforderung bewusst, vor der er bei dem angeschlagenen Team steht, das derzeit den letzten Platz in der Konstrukteurs-WM belegt.

"Ich freue mich drauf. Es ist mit Sicherheit eine Herausforderung, den Einstieg zu wagen und zu versuchen, gleich loszulegen", sagt Ricciardo in einem Interview auf dem YouTube-Kanal der Formel 1. "Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich in den vergangenen Jahren viel erlebt habe, sodass ich keine Angst vor dem habe, was auf mich zukommen wird."

"Ich weiß, dass das Auto seine Grenzen haben wird. Es hat vielleicht nicht so viel Grip wie der Red Bull, den ich vor ein paar Tagen gefahren bin, aber wenn es sich relativ ausgeglichen anfühlt, dann ist das etwas, womit ich arbeiten kann."

"Sie erwarten Ergebnisse und Leistungen, aber ich denke, bis ich im Auto sitze, ist es schwer zu definieren, was das ist. Ist es P8? Ist es P14? Ich glaube nicht, dass es vor der Sommerpause Druck gibt. Aber ich erwarte auch nicht, dass ich einen langsamen Start hinlege. Ich will voll durchstarten und versuchen, das, was ich in dieser Auszeit gelernt habe, auch umzusetzen."

Ricciardos überraschende Berufung kam nur eine halbe Saison nach seinem Sabbatical, das er nach zwei Jahren bei McLaren verbracht hatte. Der Anruf von Helmut Marko kam zwar viel früher als erwartet, doch der Australier sagt, er sei zum richtigen Zeitpunkt gekommen, weil er den Wunsch hatte, zurückzukehren.

"Ich musste nicht wirklich viel darüber nachdenken. Jetzt, wo ich wieder in dieser Familie bin, habe ich das Gefühl, dass ich alles noch einmal durchmache, und das sind die Anrufe, die ich früher bekommen habe. Es war also keine Frage, dass ich ja sagen würde. Es war einfach die Realität, dass es ziemlich bald passieren wird."

"Ich gehöre schon so lang zur Red-Bull-Familie. Und ich weiß, dass diese Dinge passieren können. Auch wenn ich mir sicher war, dieses Jahr eine Auszeit zu nehmen, wusste ich im Hinterkopf, dass ich vielleicht einen Anruf bekommen werde."

Aber Ricciardos Wunsch nach einem Comeback kam nicht über Nacht, nachdem er zugegeben hatte, dass er gegen Ende des vergangenen Jahres die Liebe zur Formel 1 verloren hatte. Red Bulls Christian Horner sagte Anfang des Jahres, dass das Team den alten Ricciardo bei seinen ersten Trainingseinheiten als dritter Fahrer fast nicht wiedererkannte.

Ricciardo verriet, dass er sich nach ein paar Trainingseinheiten "wieder wie ich selbst fühlte. Zurück zu Red Bull zu kommen und der Empfang, den ich bekam, als ich in das Team zurückkehrte, war irgendwie - auf positive Weise - ein bisschen überwältigend", erklärte er.

"Sobald ich ein paar Simulationen absolviert hatte, begann ich mich wieder wie ich selbst zu fühlen. Und das brachte mich irgendwie zurück zum normalen Daniel, in den ich mich wieder verliebte und bereit war, wieder loszulegen."

Ein Besuch beim Superbowl und anschließende Auftritte bei den Grands Prix von Australien und Monaco entfachten die Flamme weiter, und Ricciardo wurde klar, dass er wieder Teil des Spektakels sein wollte.

"Es war wahrscheinlich zu der Zeit, als ich zum Superbowl ging, als ich wieder in einem Wettbewerbsumfeld war, ich denke, das war der Punkt, an dem ich anfing, einige dieser Gefühle zurückzubekommen", fügte er hinzu.

"Und ich dachte: Dieses Gefühl ist noch nicht verschwunden, ich würde jetzt gerne unter den Scheinwerfern stehen und einfach nur spielen. Das war sicherlich ein Moment, in dem sich alles zu drehen begann."

"Damals in Melbourne hatte ich noch nicht den Schaum vor dem Mund, aber es wurde immer besser. In Monaco habe ich mir das Qualifying angeschaut, und es war sehr aufregend. Und da fing ich wirklich an, mich zu freuen: 'Ah, hier in einem Auto zu sitzen, würde wirklich Spaß machen.'"

Mit Bildmaterial von Red Bull.