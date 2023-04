Daniel Ricciardo: Im Formel-1-Auto über die Nürburgring-Nordschleife!

Die Formel 1 kommt zurück auf die Nordschleife! Wovon viele Fans seit Jahren träumen, das wird nun Wirklichkeit. Allerdings wird es keinen Grand Prix auf dem berühmten Nürburgring geben, stattdessen werden Showruns durch die Grüne Hölle durchgeführt werden.

Und nun steht der erste Pilot dafür fest: Grand-Prix-Sieger Daniel Ricciardo hat sein Kommen zugesagt und wird am 9. September 2023 im Rahmen der 12h Nürburgring, dem Saisonhöhepunkt der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), einen Formel-1-Boliden pilotieren.

Der 33-Jährige fährt seit 2011 in der Formel 1 und hat bislang acht Rennen dort gewinnen können, davon sieben für Red Bull und einen für McLaren. Aktuell ist der Australier als Testfahrer wieder zu Red Bull zurückgekehrt, wo er auch Demoevents für das Team absolvieren soll.

Am 9. September wird er an der Seite weiterer ehemaliger Formel-1-Piloten das Comeback der Königsklasse auf der Nordschleife feiern und Showruns absolvieren. Das letzte Mal, dass ein Formel-1-Auto über die Strecke brauste, war 2013, als Michael Schumacher im Rahmen des 24-Stunden-Rennens in einem Mercedes saß.

2007 hatte bereits sein Landsmann Nick Heidfeld einen BMW-Sauber F1.06 über die Strecke bewegt.

Nick Heidfeld durfte 2007 in einem BMW-Sauber über die Nordschleife fahren Foto: BMW

Das erste Rennen auf dem Nürburgring wurde 1927 gefahren, ab 1931 war die berüchtigte Nordschleife Austragungsort für den Großen Preis von Deutschland, der 1951 auch erstmals als Teil der Formel-1-Weltmeisterschaft ausgetragen wurde.

Mit wenigen Ausnahmen fand der deutsche Formel-1-Lauf bis 1976 in jedem Jahr auf der Nordschleife statt. Sicherheitsbedenken hatten allerdings auch schon vor dem schweren Unfall von Niki Lauda in dem Jahr dafür gesorgt, dass der Grand Prix zukünftig nach Hockenheim wechseln sollte.

In späteren Jahren fuhr die Formel 1 nur noch auf dem kleinen Grand-Prix-Kurs, zuletzt 2020, als man in der Coronasaison einsprang und den Eifel-Grand-Prix abhielt.

Kombi-Wochenend-Tickets für die Red Bull Formula Nürburgring und die 12h Nürburgring sind ab sofort zum Preis von 59 Euro (Kinder bis 14 Jahren 29 Euro) erhältlich, Tagestickets Samstag für 39 Euro (Kinder bis 14 Jahren 29 Euro).

Damit geht es in die Event-Area in der Müllenbachschleife (nur Samstag), auf die geöffneten Tribünen am Grand-Prix-Kurs, in die exklusiven Zuschauerbereiche Brünnchen und Pflanzgarten sowie ins Fahrerlager, die Boxengasse, die Startaufstellung und ins Motorsport-Erlebnismuseum ring°werk.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.