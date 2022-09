Daniel Ricciardo: "Könnte damit leben", nächstes Jahr nicht zu fahren

Audio-Player laden

Daniel Ricciardo lacht immer noch, aber inzwischen auch etwas verhaltener. Denn seine Zukunft über die Formel-1-Saison 2022 hinaus ist weiter offen: Der Australier hat bisher keinen neuen Vertrag unterschrieben, sitzt Stand jetzt im kommenden Jahr nicht in einem Formel-1-Auto.

Und Letzteres ist ein Szenario, mit dem sich Ricciardo inzwischen angefreundet hat, so sagt er selbst. O-Ton: "Ich habe es auf jeden Fall akzeptiert, dass es in Ordnung für mich wäre, sollte ich nächstes Jahr nicht in der Startaufstellung stehen." (Übersicht: Welche Teams noch freie Cockpits haben für 2023!)

Was nicht bedeuten solle, dass er nicht bestrebt wäre, weiterhin ein Cockpit zu finden. Denn das ist nach wie vor das Ziel von Ricciardo. Er sagt aber ganz klar: "Mein [Management] wird nicht alles tun, nur um mir einen Platz zu sichern, wenn das nicht richtig oder sinnvoll wäre."

Er suche nach einem "Umfeld, das mir Spaß macht, in dem ich Erfolg haben kann", erklärt Ricciardo. "Ich will nicht einfach nur ins Auto steigen, um das Auto zu fahren. Ich muss einfach herausfinden, was das Beste sein könnte für nächstes Jahr. Das ist eine Herausforderung."

Und dabei bestehe eben die Chance, in der Formel-1-Saison 2023 ohne Cockpit dazustehen. Er sei "nicht überzuversichtlich oder irgendwie eingebildet", betont Ricciardo. "Wenn es nicht sein soll, dann könnte ich damit leben. Ich werde da nicht zu stolz sein. Wir haben sicherlich nicht aufgegeben, aber so sieht es derzeit in meinem Kopf aus."

Ricciardo verliert zum Saisonende 2022 seinen Stammplatz bei McLaren, nachdem er sich mit dem Team auf ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit geeinigt hat. Eigentlich hätte Ricciardo auch 2023 noch für McLaren in der Formel 1 antreten sollen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.