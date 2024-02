Daniel Ricciardo mit kühner Prognose: Top-5-Plätze sind drin!

Alles neu bei den Racing Bulls: Das ehemalige AlphaTauri-Team hat den Status als Juniorteam von Red Bull abgelegt und wird von vielen Rivalen nun ernster genommen werden müssen, glaubt Daniel Ricciardo.

Das Team hatte am Donnerstagabend in Las Vegas sein neues Auto und seine neue Identität präsentiert und sich mit seinen neuen großen US-Sponsoren etwas unabhängiger von Red Bull gemacht.

"Ich denke, dass es für Außenstehende, andere Teams oder Leute, die denken, dass es sich nur um ein Juniorteam von Red Bull handelt, eine Möglichkeit ist, uns ernster zu nehmen", sagt Ricciardo über den neuen Anstrich des Rennstalls.

"Ich denke, es ist ein Jahr, in dem wir das Gefühl haben, auf eigenen Beinen zu stehen und einige ernsthafte Partner an Bord zu haben. Und ich denke, das ist für uns als Team von großem Vorteil", so der Australier. "Die Struktur hat sich stark verändert, es ist viel neues Personal dazugekommen, und wir versuchen, etwas aufzubauen, das, wie wir alle hoffen, im vorderen Mittelfeld mitkämpfen wird."

Top-5-Plätze "sind möglich"

Wie gut das Team nach dem achten Platz im Vorjahr sein wird, bleibt abzuwarten. Das Ziel sei es aber, im vorderen Mittelfeld mitzufahren und dabei vor allem Konstanz an den Tag zu legen. "Wenn wir konstant ins Q3 fahren, konstant Punkte holen, und nicht nur einmal mit Glück Sechster werden und dann wieder nur 15., dann wäre das ein Beweis dafür, dass das Team das Auto versteht."

"Das kann helfen, einen Schritt in Richtung Spitze zu machen", betont der Australier in einem Videointerview für den YouTuve-Kanal der Formel 1.

Trotzdem möchte Ricciardo auch vereinzelt noch weiter nach vorne. Er hält auch Top-5-Platzierungen für durchaus realistisch. "Das sollte definitiv ein Ziel sein. Und wenn wir in diese Position kommen, dann ergeben sich manchmal auch Möglichkeiten für ein Podium", sagt er.

Gefragt nach Siegen wiegelt er aber ab: "Natürlich möchte man nach Höherem streben, ganz klar, aber wenn man so lange in den Sport war, muss man auch ein klein wenig realistisch bleiben, weil du am Ende nicht enttäuscht sein möchtest."

"Natürlich würden wir gerne gewinnen, aber ich wir haben im vergangenen Jahr ein paar Schritte gemacht, und lasst uns einfach ein paar weitere Schritte machen", sagt er. "Ich glaube, Top-5-Ergebnisse sind möglich. Und sind sie das auch in der ersten Saisonhälfte? Das würde ich gerne denken, absolut!"

Diesmal richtig vorbereitet!

Für Ricciardo wird 2024 das erste richtige Comeback-Jahr sein, nachdem er im Sommer 2023 Nyck de Vries ersetzt hatte und nach zwei Einsätzen erst einmal wieder zuschauen musste, nachdem er sich an der Hand verletzt hatte, bevor er das Cockpit später wieder übernahm.

Zwar hatte er sich im vergangenen Jahr als Ersatzfahrer von Red Bull fitgehalten, trotzdem hatte er zugegeben, die Vorbereitung auf die Saison 2023 nicht ganz so ernst genommen zu haben. Das ist nun anders: Statt mitten in der Saison in ein Auto zu kommen, bekommt er diesmal die volle Vorbereitung.

"Es ist jetzt wie eine richtige Vorbereitung, ich hatte alles", meint er und sieht es so, als sei die zweite Saisonhälfte 2023 einfach ein kleiner "Frühstart" für die kommende Saison gewesen. "Ich kenne das Team gut, und in Bahrain werden wir nichts ausgelassen haben."

"Natürlich kann ich nicht vorhersagen, wo wir landen werden, aber in Sachen Vorbereitung gibt es keine Fragen mehr!"

Und was sagt er eigentlich über den neuen Auftritt des Teams, dessen Farben ein wenig an die späten Toro-Rosso-Jahre erinnern? "Von dem, was ich gesehen habe, ist es cool", meint er. "Ich denke, die Overalls und all das, wir sehen gut aus, das ist cool. Und es ist natürlich eine schöne Sache, sich zu präsentieren, das ist eine große Sache für uns."

"Die Leistung ist natürlich das Wichtigste, und wir müssen sehen, wie das auf der Strecke läuft. Aber wir haben es geschafft, gut auszusehen, und hoffentlich gefällt es auch allen anderen."

Mit Bildmaterial von Racing Bulls.