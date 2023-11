Daniel Ricciardo nach Mexiko: "Das hatte schon was zu sagen"

Für Daniel Ricciardo war das Formel-1-Rennen von Mexiko am vergangenen Wochenende der erhoffte Befreiungsschlag. Mit Platz vier im Qualifying und Platz sieben im Rennen hat er nicht nur AlphaTauri ein wichtiges Ergebnis beschert, sondern sich auch selbst bewiesen, dass er es nach zwei schwierigen Jahren bei McLaren noch kann.

"Dass ich von Anfang bis Ende ein starkes Wochenende hatte, sagt schon etwas", betont der Australier und möchte das an diesem Wochenende in Brasilien untermauern. "Ein gutes Wochenende zu haben, ist nicht genug. In diesem Sport musst du immer nachlegen."

Vor Mexiko war Ricciardo zuversichtlich, dass es mit einem guten Ergebnis klappen kann - und dass es dann auch so gekommen ist, freut ihn ungemein. Denn er fühlt sich im Auto endlich wieder wohl. Das Gefühl hatte er schon lange nicht mehr. "Ich glaube, es war 1996", lacht er. "Nein, aber es ist schon eine Weile her. Aber es ist nicht so, dass jedes Wochenende bei McLaren schlecht war."

Trotzdem kann man es durchaus als kleine Überraschung sehen, dass Ricciardo schon in seinem vierten echten Wochenende für AlphaTauri das Selbstvertrauen für ein gutes Resultat besitzt und das dann auch in die Tat umsetzen kann.

"Vor dem Qualifying war mir klar, dass wir in Q3 sein würden", meint er. "Ich war sehr zuversichtlich, dass wir keine Probleme haben werden, in Q3 zu kommen - vor allem mit den zusätzlichen Zehnteln durch den Windschatten von Yuki."

In seinem Kopf ging er eine Runde durch und sah sich im Bestfall auf Position sieben. "Das wäre fantastisch, dachte ich, aber der vierte Platz war dann noch einmal besser als wir gedacht haben."

Was dabei natürlich für Schlagzeilen gesorgt hatte, war die Tatsache, dass der Australier dabei auch Sergio Perez schlug, in dessen Cockpit er häufig geschrieben wird, und ihm auch nur wenig auf Max Verstappen fehlte. "Ja, das war schon cool", meint er.

"Der vierte Platz ist großartig, aber es war nicht so, dass Max oder in dem Fall Charles [Leclerc] acht Zehntel vorne waren. Uns fehlten nur zwei Zehntel auf die Pole, und das fühlte sich genauso gut an wie der vierte Platz."

Verstappen nicht überrascht von Ricciardo-Form

Natürlich wird Ricciardo nach dem starken Ergebnis auch zu einem möglichen Wechsel zu Red Bull befragt. Doch der winkt ab und sagt, es habe mit Red Bull keine Gespräche darüber gegeben: "Alles um meinen Vertrag für das nächste Jahr war nur auf AlphaTauri bezogen. Mehr ist da nicht", sagt er.

Das Wochenende in Mexiko sei für ihn einfach gut für die Seele gewesen - und natürlich auch gut für das Team, die von Position zehn in der Konstrukteurs-WM auf Position acht klettern konnten. "Und damit bin ich glücklich und möchte von da aus weitermachen."

Für seinen ehemaligen Teamkollegen Verstappen ist es keine Überraschung, dass Ricciardo so schnell wieder in Form ist: "Das ist wie Fahrradfahren, das verlernt man nicht", meint der Niederländer. "Ich bin nicht überrascht. Sicherlich spürt er seine Hand noch ein bisschen, aber wenn du im Auto bist, dann bist du so voll Adrenalin, dass es dich nicht groß stört."

"Er hatte natürlich ein super Wochenende und hat eine großartige Leistung gezeigt, aber ich sage jetzt nicht: 'Wow! Wie ist das möglich?' Ich weiß, was Daniel leisten kann."

Verstappen genervt: Mir egal, wer neben mir fährt

Und natürlich kommt auch wieder die Frage danach auf, ob er lieber Ricciardo oder Sergio Perez als Teamkollege für 2024 hätte. Verstappen betont, dass er immer ein tolles Verhältnis zu Ricciardo hatte, doch das habe er auch mit Perez.

"Ich finde es ein bisschen unfair, jetzt hier zu sitzen und zu sagen, wen ich als Teamkollege bevorzugen würde. Sie waren beides tolle Teamkollegen, und am Ende ist es nicht meine Entscheidung. Ich bin auf meine eigene Performance fokussiert."

Verstappen betont: "Wenn es nächstes Jahr Checo ist, großartig. Ich habe eine tolle Arbeitsbeziehung mit ihm und halte ihn auch persönlich für einen tollen Kerl. Und wenn es Daniel sein sollte, werden wir auch gut zurechtkommen und eine tolle Zeit haben."

"Aber die Formel 1 kann ein harter Sport sein, und ihr stellt hier solche Fragen. Vielleicht passiert auch gar nichts. Warten wir ab."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.