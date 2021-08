Daniel Ricciardo: So weit gingen seine Gespräche mit Ferrari

Daniel Ricciardo galt lange Zeit als einer der Kandidaten, eines Tages bei Ferrari zu landen. Geklappt hat's bisher nicht. Heute fährt der 32-Jährige bei McLaren - und verrät in einem exklusiven Interview, das zuerst auf der italienischen Version unserer Schwesterplattform 'Motorsport.com' veröffentlicht wurde, wie ernst seine Kontakte zur Scuderia in der Vergangenheit wirklich waren.

Er habe "ein bisschen" Kontakt gehabt, gibt Ricciardo zu; man habe aber nie den Punkt konkreter Verhandlungen erreicht: "Wir saßen uns nie am Tisch gegenüber mit einem Vertrag dazwischen. Nichts dergleichen. Small Talk, ja, natürlich. Gespräche im Vorbeigehen."

"Es ging aber nie so weit, dass Verträge aufgesetzt worden wären. So weit ging es nicht. Aber ja, wir haben gesprochen. Es hat sich aber kein zweiter Schritt daraus ergeben", erklärt er.

"Es war eine Option, in meinem Kopf. Natürlich vor allem, als das Team um die WM mitgefahren ist, in den Jahren mit Seb. Das Team war gut aufgestellt. Also ja: Natürlich waren Ferrari und Mercedes zeitweise die Teams außerhalb von Red Bull, die man als erstrebenswert betrachtet hat, als einzige Teams", sagt Ricciardo.

Dabei hätte das theoretisch gut gepasst, denn sein Vater Giuseppe, in Australien heute nur noch als Joe Ricciardo bekannt, wurde in Italien geboren. "Ich habe aber versucht, mich nicht zu sehr von der Emotion blenden zu lassen", spricht Ricciardo seine italienischen Wurzeln an.

"Es gibt auch Fotos von mir als kleiner Junge, in denen ich ein Ferrari-T-Shirt trage. Das hatte natürlich mein Vater für mich gekauft. Also ja, Ferrari ist ein herausragendes Team. Ich respektiere es sehr."

"Mein Traum war, überhaupt in die Formel 1 zu gelangen. Mein Traum war nicht, für Ferrari zu fahren. Wenn es passiert wäre, wunderbar. Aber wenn es nicht passiert, dann bin ich schon sehr zufrieden damit, was ich erreicht habe."

