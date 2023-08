Daniel Ricciardo: Weniger Alkohol und mehr Training in der Sommerpause

Auch wenn das Timing für Daniel Ricciardos Formel-1-Comeback nicht gerade ideal war, ist der Australier laut eigener Aussage froh, dass er vor der Sommerpause noch zwei Rennwochenenden mit AlphaTauri bestreiten konnte.

Der 34-Jährige war kurzfristig als Ersatz für Nyck de Vries berufen worden. Der bereits angezählte Niederländer sollte bei den europäischen Rennen bis Spa eigentlich noch eine letzte Chance bekommen, sich zu beweisen, wurde dann aber schon nach dem britischen Grand Prix in Silverstone fallen gelassen.

Ricciardo wurde daraufhin im Eiltempo für Ungarn und Belgien eingewechselt, wobei ihm nur wenig Zeit zur Vorbereitung blieb. Im Rückblick glaubt er, dass diese Rennen ihm eine gute Ausgangsbasis für die zweite Saisonhälfte geboten haben.

"Als ich den Anruf erhielt, dachte ich: 'Okay, wir warten wahrscheinlich einfach auf die Sommerpause'", verrät der Australier. "Aber ich bin wirklich froh, dass ich die beiden Rennen vor der Pause bekommen habe, denn das gibt mir etwas, worüber ich nachdenken kann, worauf ich aufbauen kann, auch mit dem Team."

"Ich habe das Gefühl, dass wir in Zandvoort viel besser vorbereitet sein werden, als wenn Zandvoort mein erstes Rennen gewesen wäre. So können wir ein bisschen besser in den zweiten Teil der Saison starten", bekräftigt der Forme-1-Rückkehrer.

Ricciardos erklärtes Ziel: Fitter zu werden

Vor allem an einer Sache will er in der Sommerpause arbeiten: "Ich weiß, wie es um meine Fitness bestellt ist. Also werde ich die Pause entsprechend nutzen. Während alle Pina Coladas schlürfen, werde ich im Fitnessstudio sein."

"Ich werde die Zeit nutzen, um körperlich aufzuholen. Denn offensichtlich ist meine Rennfitness nicht so gut wie die der anderen Fahrer", gibt er zu. Trotzdem habe er sich nach seinem Comeback-Rennen in Ungarn, das wegen der heißen Bedingungen und kurvigen Natur besonders herausfordernd ist, besser gefühlt als gedacht.

Er will es wieder "richtig krachen lassen"

"Insofern wird der Fokus auf dem Training liegen, denn Zandvoort ist auch körperlich sehr anstrengend", weiß Ricciardo. "Die Strecke ist sehr hart für den Nacken, sie ist schnell. Also stelle ich einfach sicher, dass ich bereit bin. Und ich denke, wenn ich körperlich in Form bin, ist es auch mental einfacher, in ein Wochenende zu gehen."

Seine ersten beiden Grand-Prix-Rennen beendete der 34-Jährige auf den Plätzen 13 und 16. "Vor neun Tagen bin ich dieses Auto noch nicht gefahren. Wenn ich also alles in die richtige Perspektive setze, denke ich, dass wir in Ordnung sind", sagt er.

Trotzdem kann der AlphaTauri-Pilot es nun kaum erwarten, dass ich alles möglichst schnell zusammenfügt: "Jetzt, wo ich wieder im Sport bin, habe ich einen Vorgeschmack bekommen und will sicherstellen, dass ich es richtig krachen lasse."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.