Daniel Ricciardo: Wird er jetzt im Nebenjob Fotograf?

Und plötzlich war er da, der neue Instagram-Account von Daniel Ricciardo, auf dem er seine eigenen Fotografien präsentieren möchte. Damit imitiert der scheidende McLaren-Pilot seinen Teamkollegen Lando Norris, der ebenfalls ein Fotografieprofil auf der Plattform hat. Ist das womöglich die neue Beschäftigung des Australiers, der für die Formel-1-Saison 2023 kein Cockpit gefunden hat?

Noch hofft Ricciardo, im Jahr 2024 seinen Weg zurück in die Königsklasse zu schaffen. Mit seinen 33 Jahren ist der aktuelle McLaren-Pilot sicher noch im besten Motorsport-Alter und Fernando Alonso zeigt bei Alpine, dass ein Rennfahrer auch jenseits der 40 Jahre in der Formel 1 erfolgreich sein kann. Eine Rückkehr in die Königsklasse ist für den sympathischen Rennfahrer also nicht ausgeschlossen, obwohl er bei McLaren durch Oscar Piastri ersetzt werden wird.

Seine Pläne für die Saison 2023 sind noch nicht bekannt, aber es ist möglich, dass Ricciardo ein Jahr Pause nimmt, um sich voll auf die Saison 2024 zu konzentrieren. Gerüchte zu Folgen könnte der Australier eine Rolle als Reservefahrer annehmen, die Topteams Mercedes und Red Bull scheinen Interesse am 33-Jährigen aus Perth zu haben. Nebenbei könnte Ricciardo dennoch genügend Zeit haben, um seinem neuen Hobby nachzugehen.

Basierend auf Norris' Fotografieprofil - lando.jpg - heißt Ricciardos neuer Instragram-Account daniel3.jpg - die Endung stellt ein gängiges Format für Fotos auf Computer dar. Norris schreibt auf seinem Account, dass nahezu alle Fotos von ihm selbst geschossen werden. So nimmt er seine Fans mit auf eine Reise um die ganze Welt. Ricciardo wird dieses Konzept wohl kopieren.

In der Bio des Ricciardo-Accounts steht außerdem: "Danke lando.jpg für diesen hier, er ist so ein Trendsetter." Ricciardo hat bisher einige Fotos aus Städten sowie lustige Fotos mit seinen Freunden gepostet. Auch der berühmte Shoey wurde in einer Bar für die Nachwelt festgehalten. "Ich habe einfach damit angefangen, den Auslöser zu drücken", schreibt der Formel-1-Pilot unter eine der beiden Fotoserien.

