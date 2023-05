Dank Crash von Charles Leclerc: Sensationelle Startaufstellung in Miami!

Ein Crash von Charles Leclerc (Ferrari) hat das Qualifying zum Grand Prix von Miami 2023 vorzeitig beendet und Sergio Perez (Red Bull) die Poleposition gesichert. Weil der zweite Q3-Run aufgrund des vorzeitigen Abbruchs nicht mehr absolviert werden konnte, gibt es eine bunt durchgemischte Startaufstellung, die ein spannendes Rennen fast garantiert.

Nach dem ersten Q3-Run lag Perez auf Polekurs, mit Fernando Alonso (Aston Martin/+0,361) neben sich in Reihe 1, vor Carlos Sainz (Ferrari/+0,508) und Kevin Magnussen (Haas/+0,926) in Reihe 2. Die ganz großen Favoriten hingegen waren die Verlierer des Nachmittags.

Max Verstappen war im ersten Run auf seiner schnellen Runde von der Linie abgekommen und hatte den Versuch abgebrochen, weshalb er als Neunter des Qualifyings geführt wird. Leclerc hatte ebenfalls bereits auf seiner ersten Runde Fehler gemacht und lag zum Zeitpunkt des von ihm selbst verursachten Abbruchs an siebter Stelle.

Pierre Gasly (Alpine) wurde Fünfter, George Russell (Mercedes) Sechster, Esteban Ocon (Alpine) Achter und Valtteri Bottas (Alfa Romeo) Zehnter.

Nico Hülkenberg (Haas) belegte Platz 12.

Wie kam es zu Hülkenberg erster Quali-Niederlage?

Für Hülkenberg begann das Qualifying mit einer Schrecksekunde, als ein fetter Drift in Kurve 16 gleich auf seiner allerersten Runde beinahe in der Mauer geendet hätte. Vielleicht eine Folge des drehenden Windes, denn ausgangs Kurve 16 hatten die Formel-1-Fahrer im Qualifying Rückenwind - anders als in den Freien Trainings.

Hülkenberg nahm die Hürde Q1 als Neunter letztendlich locker, war aber um 0,136 Sekunden langsamer als sein Teamkollege Kevin Magnussen. Ein Trend, der sich in Q2 fortsetzte: Magnussen zog als Neunter ins Q3 ein, Hülkenberg schied als Zwölfter aus. Diesmal lag die Differenz bei 0,230 Sekunden.

Für den Deutschen war das die erste Niederlage im internen Qualifying-Stallduell 2023.

Hamilton nicht in Q3, wie kann das sein?

Beinahe hätte es die beiden Mercedes-Fahrer schon in Q1 erwischt; in Q2 war dann zumindest für Hamilton Endstation. Nach dem ersten Run lag der siebenmalige Weltmeister an 13. Stelle. Sein zweiter Run war de facto bereits nach dem ersten Sektor beendet.

Hamilton musste auf seiner Runde an den beiden Alfa-Romeo-Piloten vorbei. Weit mehr als das störte ihn aber offenbar das Timing seiner letzten Runde: "Das ist viel zu spät, Jungs", kritisierte er am Boxenfunk.

Letztendlich belegte er den 13. Platz, 0,232 Sekunden hinter Russell, der den Cut als Zehnter gerade noch schaffte. Elfter wurde Alexander Albon (Williams) vor Hülkenberg, Hamilton, Guanyu Zhou (Alfa Romeo) und Nyck de Vries (AlphaTauri).

Was war los, als Hamilton fast in die Mauer geknallt wäre?

In Q1 kam es zu einer kuriosen Szene. Kevin Magnussen (Haas) nahm gerade Abstand, um sich auf eine schnelle Runde vorzubereiten, als beim Anbremsen von Kurve 17 Hamilton von hinten heranflog. Ob Hamilton dabei unaufmerksam und mit seinen Augen gerade am Display war, ist unklar. Jedenfalls wäre er Magnussen beinahe von hinten aufgefahren.

Hamilton setzte in letzter Sekunde ein Ausweichmanöver, lenkte aber erstaunlicherweise nicht nach links, wo die Fahrbahn frei war, sondern nach rechts, wo zwischen Magnussen und der Mauer kaum Platz war. Am Boxenfunk lieferte er keine Erklärung dafür, sondern sagte nur: "Checkt den Frontflügel. Ich habe die Mauer berührt."

Magnussen äußerte sich am Funk gar nicht zu der Situation, von der er womöglich nicht einmal Notiz nahm. Die Rennleitung notierte den Zwischenfall aber und wird sich nach Ende des Qualifyings damit auseinandersetzen. Möglich, dass es für einen der beiden Beteiligten noch eine Verwarnung geben könnte - und wenn, dann wahrscheinlich eher für Hamilton.

Es war übrigens nicht die einzige brenzlige Situation in Q1, als alle 20 Autos auf der Strecke waren und es aufgrund des dichten Verkehrs ganz schön wuselte. Guanyu Zhou rastete einmal am Funk aus, weil er sich über einen Ferrari ärgerte, der ihn beinahe gegen die Mauer gedrückt hätte; und Hülkenberg musste einmal aufpassen, nicht Yuki Tsunoda (unsichere Freigabe) draufzufahren.

Welche Fahrer schieden in Q1 aus?

Bis zur letzten Runde lagen beide Mercedes außerhalb der Top 15. Sowohl Hamilton (am Ende 6. in Q1) als auch Russell (11.) benötigten einen zweiten Reifensatz, um die erste Hürde des Nachmittags zu nehmen.

Durch die Verbesserung der Mercedes-Piloten rutschten Lando Norris (McLaren) und Yuki Tsunoda (AlphaTauri) aus den Top 15. Außerdem schieden Lance Stroll (Aston Martin), Oscar Piastri (McLaren) und Lokalmatador Logan Sargeant (Williams) aus.

Für McLaren ist das Doppelaus in Q1 eine herbe Enttäuschung: "Wir sind einfach zu langsam", seufzt Norris. "Andere haben offensichtlich schneller weiterentwickelt als wir, und wir hatten im Training wohl schon mehr Leistung abgerufen. Wenn es nicht regnet, wird es ein schwieriges Rennen."

Wo kann man die Formel 1 in Miami live sehen?

In Deutschland exklusiv bei Sky. Und das zu ungewohnten Zeiten, wegen sechs Stunden Zeitverschiebung zwischen Miami und Deutschland. Das Rennen am Sonntag startet um 21:30 Uhr deutscher Zeit. Die Vorberichte auf Sky, unter anderem mit Experte Ralf Schumacher und spannenden Infos rund um die Formel 1, gibt's zur besten Sendezeit ab 20:00 Uhr zu sehen.

Übrigens: Rund um die Live-Übertragungen zeigt Sky dieses Wochenende auch Highlights wie ein ganz besonderes Interview mit Lewis Hamilton, in dem sich der siebenmalige Weltmeister einem Lügendetektortest unterzieht. Das aufgezeichnete Interview gibt's am Sonntag ab 19:45 Uhr zu sehen. (ANZEIGE: Sei mit Sky hautnah dabei, vom ersten Freien Training bis zur Siegerehrung!)

Außerdem gibt's in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch eine ausführliche Nachbereitung des Qualifyings in Miami zu sehen. Die tägliche Formel-1-Show mit Kevin Scheuren & Christian Nimmervoll beginnt voraussichtlich um 3:00 Uhr deutscher Zeit.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.