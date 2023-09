Dank letztem Sektor: Carlos Sainz reitet weiter auf der Erfolgswelle

Carlos Sainz reitet derzeit auf einer wahren Erfolgswelle. Nach der überraschenden Poleposition in Monza hat der Ferrari-Pilot eine noch überraschendere zweite Poleposition in Singapur (Formel 1 2023 live im Ticker) folgen lassen. Wobei, eigentlich hat sich die Pole nach den Eindrücken des Trainings durchaus angedeutet, doch eigentlich galt Ferrari vor dem Wochenende nicht gerade als Favorit.

Doch Sainz, der Ferrari SF-23 und Singapur - das scheint zu passen. "Es fühlt sich sehr gut an", schwärmt der Spanier nach seinem ersten Platz. "Ich habe mich vom ersten Training an gut gefühlt und konnte dann in Q3 eine gute Runde ohne Fehler fahren. Ich wusste, dass ich die Pace habe und es schaffen kann."

Der Spanier legte schon im ersten Q3-Versuch die Bestzeit vor, konnte sich aber im zweiten Run noch einmal steigern und schließlich um 0,072 Sekunden vor George Russell die Poleposition sichern.

Der Schlüssel zu Sainz' Bestzeit lag dabei im letzten Sektor, wo er mit einer Zeit von 25,768 Sekunden der Schnellste war und die entscheidende Zeit auf Russell (25,865) und Leclerc (25,881) gutmachen konnte.

"Die Reifen für den letzten Sektor am Leben zu halten, war das ganze Wochenende über meine Stärke", erklärt Sainz. "Ich habe sichergestellt, dass ich diesen Vorteil auch in Q3 behalte, weil es in Singapur immer einfach ist, es zu übertreiben und hier und da einen kleinen Moment zu haben und die Runde zu verlieren."

Sainz selbst hatte aber nicht das Gefühl, zu viel riskiert zu haben. "Mir ist eine saubere Runde gelungen und ich hatte einen starken letzten Sektor. Das hat für die Poleposition gereicht", sagt er. "Damit bin ich sehr zufrieden."

Ferrari auf High Downforce plötzlich gut?

Doch wo kommt die starke Pace plötzlich her? Ferrari sah auf High-Downforce-Strecken in diesem Jahr nicht gut aus und galt vor dem Wochenende daher auch nicht als Favorit. "Wir hatten immer Probleme und hatten höchstens das dritt-, viert- oder fünftschnellste Auto", sagt Sainz. "Und plötzlich kommen wir nach Singapur und gehören zu den Schnellsten, wenn wir es nicht sogar sind."

Für ihn ist das eine "angenehme Überraschung", wie er sagt. Allerdings betont er auch, dass Ferrari sehr gute Fortschritte gemacht und hart gearbeitet habe, um sein High-Downforce-Paket zu verstehen. "Das Team hat einen guten Job gemacht, es für Singapur zusammenzustellen", lobt er.

"Aber es stimmt auch, dass das in der Vergangenheit immer eine gute Strecke für Ferrari war", erinnert er an die drei Siege der Scuderia auf diesem Kurs. "Auch für mich war es eine starke Strecke. Ich fahre gerne hier. Wir haben einen guten Job gemacht, aber die Strecke liegt dem Auto auch etwas mehr als etwa Zandvoort."

Wo holt Sainz die Form her?

Doch nicht nur Ferrari präsentiert sich aktuell in verbesserter Form, auch Sainz selbst hat nach der Sommerpause zugelegt. Alle drei Qualifying-Duelle hat er gegen seinen Teamkollegen Charles Leclerc gewonnen, darunter zwei Polepositions geholt - und auch im Rennen wurde der Spanier bislang noch nicht von Leclerc bezwungen.

"Es sind immer kleine Schritte, die man in einer Saison macht", sagt er über seine starke Form. "In der Sommerpause hat man etwas mehr Zeit zum Relaxen und sich mit den Ingenieuren auszutauschen, um zu bewerten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Vielleicht hat das geholfen."

"Darum waren die letzten Rennen ein Schritt nach vorne, und jetzt ist das Ziel, das bis zum Ende der Saison so beizubehalten - und hoffentlich auch bis in das nächste Jahr mit einem konkurrenzfähigeren Auto", so Sainz.

Vorher steht am morgigen Sonntag aber erst einmal eine andere Aufgabe an, nämlich das nachholen, was man in Monza verpasst hat. Dort konnte man Red Bull im Kampf um den Sieg nicht bezwingen, das soll in Singapur anders werden: "Wir werden versuchen, morgen den Sieg zu holen", stellt er klar.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.