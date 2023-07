"Das meiste umgesetzt": Schwenkt Williams jetzt auf 2024 um?

"Ich denke, das meiste von dem, was in der Pipeline war, haben wir jetzt umgesetzt", sagt Dave Robson, Leiter der Fahrzeug-Performance, über die Entwicklung des aktuellen Williams FW45. Daher werde man den Fokus in der Fabrik jetzt langsam bereits auf 2024 legen.

Das bislang größte Update für den Williams der Formel-1-Saison 2023 gab es in Kanada, wo Alexander Albon mit Rang sieben auch gleich das beste Saisonergebnis des Teams einfuhr. "Es gab den Frontflügel, den wir nach Silverstone mitgebracht haben", erinnert Robson außerdem.

Und auch beim letzten Rennen vor der Sommerpause in Spa soll es noch einmal ein Update geben. "Aber darüber hinaus gibt es wahrscheinlich nur ein paar kleine Dinge, wenn sie durch den Windkanal kommen und wir sie recht schnell umsetzen können", betont Robson.

"Ansonsten ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um damit zu beginnen, sich auf das Auto für das nächste Jahr zu konzentrieren", kündigt er an. Mit dem aktuellen Boliden gehe es dann eher noch darum, das vorhandene Paket besser zu verstehen und am Set-up zu arbeiten.

Denn tatsächlich ist Robson der Meinung, dass man das komplette Potenzial des FW45 bislang noch gar nicht gesehen habe. Über das Kanada-Update sagt er: "Es hat den Abtrieb und einige der Eigenschaften [des Autos] verbessert. Aber in erster Linie war es einfach mehr Abtrieb."

Doch seitdem sei man noch gar nicht auf einer Strecke gefahren, auf der man das Auto auf "maximalen Abtrieb" einstelle. "Dieses Wochenende [in Ungarn] ist wahrscheinlich das erste Mal, dass wir [das Auto] in dieser Konfiguration sehen werden", betont Robson daher.

Nachdem Williams die Saison 2022 noch auf dem letzten WM-Platz beendet hatte, liegt das Traditionsteam nach knapp der Hälfte der Saison 2023 mit elf Zählern auf dem siebten Platz vor Haas (ebenfalls 11 Punkte), Alfa Romeo (9) und AlphaTauri (2).

Sollte man diese Platzierung bis zum Ende des Jahres halten können, wäre es das beste Williams-Endergebnis seit 2017. Damals hatte man die Saison sogar auf WM-Rang fünf beendet, seitdem kam man aber nie mehr über den maximal achten Platz hinaus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.