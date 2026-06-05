Das neue Prunkstück der Formel 1: Las Vegas verlängert bis 2037!

Der Große Preis von Las Vegas ist gekommen, um zu bleiben. Was 2023 als ursprünglich nur über drei Jahre laufendes Projekt begann, geht nun ebenfalls den Weg vieler anderer Rennen und wird langfristig Teil des Formel-1-Kalenders bleiben. Denn der Vertrag mit Las Vegas wurde vorzeitig um zehn Jahre bis 2037 verlängert.

"Wir freuen uns sehr, dass die Formel 1 noch viele Jahre lang in Las Vegas Rennen fahren wird", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali. "Seit seinem Debüt im Jahr 2023 war der Event außergewöhnlich und hat sich schnell als erstklassiges Ziel für großartigen Rennsport, Weltklasse-Unterhaltung, globale Wirtschaftsführer sowie Top-Prominente und Influencer etabliert."

Mit dem Ziel, ihre Präsenz in den USA auszubauen, kehrte die Formel 1 im Jahr 2023 erstmals für einen ursprünglichen Dreijahresvertrag nach Nevada zurück, der später um zwei weitere Austragungen auf dem Las Vegas Strip verlängert wurde.

Das F1-Management, das bei diesem Event sowohl als kommerzieller Rechteinhaber als auch als Veranstalter auftritt, war jedoch bestrebt, einen langfristigen Vertrag zu sichern, um die Veranstaltung als eines seiner neuen Aushängeschilder im Kalender zu festigen.

Domenicali: Las Vegas "Grundpfeiler" der US-Präsenz

"Wir waren immer davon überzeugt, dass Las Vegas zu einem Grundpfeiler unserer Präsenz in den Vereinigten Staaten werden würde, und diese Verlängerung unterstreicht zusammen mit dem Erfolg der letzten Jahre unser langfristiges Engagement in diesem wichtigen Markt", betont Domenicali.

"Ich möchte dem Las Vegas Grand Prix, dem Clark County und der LVCVA (Las Vegas Convention and Visitors Authority; Anm. d. Red.) für ihre kontinuierliche Unterstützung, Leidenschaft und Vision danken. Die Zukunft ist unglaublich aufregend, und wir freuen uns darauf, diesen Event in noch größere Höhen zu führen."

Steve Hill, Präsident und CEO der LVCVA, sagt: "Die Verlängerung unserer Partnerschaft mit der Formel 1 für das nächste Jahrzehnt ist ein bedeutender Moment sowohl für Las Vegas als auch für den Grand Prix. In nur drei Jahren hat sich das Rennen zu einem globalen Vorzeigeevent entwickelt, das Las Vegas während der Rennwoche ins Zentrum von Kultur, Wettbewerb und Unterhaltung rückt."

"Während das Rampenlicht der Welt auf Las Vegas gerichtet ist, unterstreicht der Event weiterhin unsere Entwicklung hin zu einem führenden Sport- und Unterhaltungsziel. Las Vegas ist für das Spektakel gebaut und darauf ausgelegt, die größten Momente der Welt zu beherbergen. Wir sind stolz darauf, diese dynamische Partnerschaft mit der Formel 1 für das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus fortzusetzen."

Mit seiner Verlängerung bis 2037 besitzt Las Vegas nach Miami und Spielberg, die beide bis 2041 gebunden sind, nun den drittlängsten Vertrag aller aktuellen Formel-1-Strecken.

Schwieriger Beginn

Zu Beginn hatte der Event noch mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem die erste Austragung sorgte mit dem losen Gullydeckel, den Carlos Sainz überfuhr, und dem Training mitten in der Nacht vor leeren Tribünen, weil die Security Feierabend hatte, für Negativschlagzeilen. Zudem waren Anwohner über die Sperrung der Straßen verärgert.

Doch der Event verbesserte sich in den Folgejahren drastisch und etablierte sich schnell als eines der wichtigsten Rennen der Formel 1, sowohl aus kommerzieller als auch aus geschäftlicher Sicht.

Offizielle Stellen geben an, dass die Veranstaltung allein im Jahr 2025 staatliche und lokale Steuereinnahmen in Höhe von 43 Millionen Dollar generiert hat, wovon 15 Millionen Dollar zur Unterstützung lokaler Bildungsinitiativen bereitgestellt wurden. Über die gesamte Laufzeit soll das Event eine kumulierte wirtschaftliche Wirkung von 3,2 Milliarden Dollar für die Region Süd-Nevada erzielt haben.

Der 6,2 km lange Stadtkurs, auf dem das Rennen Ende November ausgetragen wird, wurde zudem für sein sportliches Spektakel gelobt und war 2024 der Schauplatz von Max Verstappens Feierlichkeiten zu seinem vierten Weltmeistertitel.