Das Rosa ist zurück: BWT bleibt Formel-1-Sponsor von Aston Martin

Mit dem Namen Racing Point schien auch Hauptsponsor BWT vom Rennstall aus Silverstone zu verschwinden, doch nun ist das österreichische Wassertechnologie-Unternehmen wieder da: Wie Aston Martin am Mittwoch bekannt gibt, kehrt BWT als Sponsor auch 2021 zum Rennstall zurück.

Ein komplett rosafarbenes Auto, das Force India seit 2017 hatte, wird es nach Auskunft des Teams aber nicht geben, stattdessen sollen subtile Markenakzente und Logos die Lackierung des Fahrzeugs zieren, das in einer "neuen Grundfarbe" gehalten sein wird.

Zuletzt wurde BWT mit einem Wechsel zu Haas oder zu Williams in Verbindung gebracht, nachdem Aston Martin seinen neuen Hauptsponsor Cognizant präsentiert hatte. Nach einem kurzfristigen Deal bleibt das Unternehmen aber nun in Silverstone.

"Unsere Freunde von BWT waren loyale Unterstützer des Team, von daher freue ich mich, dass sie Partner von Aston Martin sein wollen", sagt Teamchef Otmar Szafnauer. "Das ist eine starke und historische Partnerschaft, die in eine wichtige, neue Ära geht. Wir sind gespannt, was wir zusammen erreichen können."

"Ich bin stolz, dass wir dieses wundervolle Team von Leuten weiter unterstützen und ein neues Kapitel mit der Rückkehr von Aston Martin beginnen", so BWT-Geschäftsführer Andreas Weißenbacher. "Da die Saison 2020 so stark war, glauben wir, dass die vor uns liegenden Jahre voller großer Versprechungen sind. Wir wollen das Team weiter auf der Reise an die Spitze des Feldes unterstützen."

Für Aston Martin treten 2021 Sebastian Vettel und Lance Stroll an. Das neue Auto wird am kommenden Mittwoch, 3. März, präsentiert werden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.