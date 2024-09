"Das war hilfreich": Warum Bearman vor dem zweiten F1-Rennen zuversichtlich ist

Als Ersatz für den gesperrten Kevin Magnussen wird der 19-jährige Oliver Bearman an diesem Wochenende sein zweites Formel-1-Rennen bestreiten. Nachdem der Brite in Saudi-Arabien kurzfristig für den erkrankten Carlos Sainz bei Ferrari eingesprungen war und deshalb an den beiden Freitagstrainings nicht teilnehmen konnte, hat Bearman nun erstmals die Chance, ein komplettes Rennwochenende zu absolvieren.

"Es ist schön, wieder dabei zu sein, zwar nicht unter den Umständen, die ich mir erhofft hatte, aber es ist eine tolle Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln und ein komplettes Wochenende zu bestreiten, diesmal mit etwas Vorlauf", freut sich der 19-Jährige, der im kommenden Jahr ein Stammcockpit bei Haas bekommen wird.

"Ich wusste, dass es so kommen würde, das war hilfreich", spielt Bearman auf die Vorbereitungen an, die er für den Aserbaidschan-GP treffen konnte. Denn kurz nach dem Monza-GP, als Magnussen seine zwölf Strafpunkte gesammelt hatte, wusste der Brite, dass er in Baku sein zweites Formel-1-Rennen fahren darf.

Bearman will sich "Schritt für Schritt steigern"

"Die Tatsache, dass ich FP1 und FP2 fahren werde, ist natürlich eine große Hilfe, um mich aufzubauen und kein Risiko einzugehen", erinnert der Ferrari-Junior daran, dass er auf dem Stadtkurs von Dschidda noch ins kalte Wasser geworfen wurde und erst am Samstag erfahren hatte, dass er sein Formel-1-Debüt geben darf.

"Ich will mich einfach Schritt für Schritt verbessern, dafür haben wir Zeit, denn wir haben drei Sessions an diesem Wochenende und ich will einfach das Maximum aus mir herausholen und Erfahrung sammeln. Das werden die meisten Sessions sein, die ich jemals in der Formel 1 auf einmal gefahren bin. Es geht einfach darum, darauf aufzubauen, und der Spaß wird sowieso kommen."

Bei seiner Formel-1-Premiere hinterließ Bearman einen guten Eindruck

Foto: Motorsport Images

"Natürlich habe ich hart trainiert, aber das habe ich auch getan, weil ich nächstes Jahr Rennen fahren werde. Meine Vorbereitungen sind seit der Ankündigung, dass ich mit dem Team fahren werde, auf das nächste Jahr ausgerichtet."

"Jede Gelegenheit muss man nutzen"

Bearman ahnte jedoch, dass er schon in dieser Saison zu seinem zweiten Renneinsatz kommen könnte. "Kevin stand schon eine Weile kurz vor einer Rennsperre, also wusste ich, dass ich jederzeit ins Auto steigen könnte", schmunzelt der aktuelle Formel-2-Pilot, ärgert sich allerdings über den ungünstigen Zeitpunkt.

"Hätte ich es mir aussuchen können, wäre es ein Rennen gewesen, das nicht mit der Formel 2 kollidiert", schmunzelt der 19-Jährige, der in diesem Jahr ohnehin keine Chance auf den Formel-2-Titel hat. "Aber man kann sich nicht aussuchen, wann man in die Formel 1 einsteigt und muss jede Gelegenheit nutzen."

"Ich habe mich wirklich auf nächstes Jahr vorbereitet und ein Teil davon ist, dass ich jetzt bereit bin", glaubt Bearman, dass er auch für den Aserbaidschan GP schon perfekt vorbereitet sein sollte. "Es ist eine großartige Gelegenheit zu zeigen, wie bereit ich jetzt bin, eine großartige Gelegenheit zu zeigen, wie ich mich verbessert habe und was ich kann."

Bearman mit großen Baku-Erfolgen

Zudem scheint ihm der Baku City Circuit besonders zu liegen: Im vergangenen Jahr sicherte sich der Formel-2-Pilot erst die Poleposition und gewann anschließend sowohl das Sprint- als auch das Hauptrennen. "Letztes Jahr lief es ziemlich gut und ich war begeistert, hier in der Formel 2 zu fahren", gibt Bearman zu. Dennoch sei der Aufstieg in die Formel 1 "eine tolle Erfahrung, auf die ich mich sehr freue".

"Von außen war es ein sehr sauberes Wochenende, aber ich habe in jeder Session die Mauer getroffen", schmunzelt der Brite über seinen Formel-2-Erfolg im Vorjahr. "Ich werde also versuchen, das ein wenig einzudämmen, einfach ein sauberes Wochenende zu haben und es zu genießen."

Oliver Bearman kennt den Haas VF-24 aus diversen Freitagseinsätzen

Foto: Motorsport Images

"Es ist definitiv eine schwierige Strecke", weiß Bearman, dass auch sein zweiter Formel-1-Grand-Prix nach der Premiere auf dem schwierigen Stadtkurs in Saudi-Arabien "ein hartes Los" war. "Wenn ich mir zwei Rennen hätte aussuchen können, wären es wahrscheinlich nicht diese gewesen."

"Werde etwas Sicherheitsabstand lassen"

"Das Schwierigste ist, auf einer Strecke wie dieser Vertrauen zu finden, denn die Mauern sind sehr eng", ahnt der Haas-Pilot, dass es an diesem Wochenende nicht einfach wird. Schon im vergangenen Jahr hatte er einige Mauerkontakte und im Qualifying sogar einen Aufhängungsschaden, was "nicht sein bester Moment" war.

"Ich habe es geschafft, die Pole zu holen, aber ich glaube nicht, dass mir das in diesem Jahr in der Formel 1 gelingen wird", lacht der 19-Jährige, der seine Erwartungen nach dem Formel-1-Debüt mit Ferrari etwas herunterschrauben muss. "Vor allem in den ersten Trainings werde ich etwas mehr auf Sicherheit fahren."

"Das Hauptziel ist es, Vertrauen in das Auto und mich selbst aufzubauen, bevor ich anfange zu pushen und das Limit zu finden", sagt Bearman, der im Gegensatz zu seinem Ferrari-Einsatz allerdings einen Vorteil hat: Der Brite kennt den Haas VF-24 von diversen Freitagseinsätzen, sodass es ihm grundsätzlich leichter fallen sollte, schneller das Limit zu finden.