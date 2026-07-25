"Das war ziemlich übel": Lewis Hamilton drei Positionen strafversetzt

Lewis Hamilton hat seinen zweiten Startplatz für das Formel-1-Rennen in Ungarn (hier live im Ticker verfolgen) nachträglich noch verloren. Der Ferrari-Pilot, der die Poleposition nur um 0,012 Sekunden an McLarens Lando Norris verlor, wurde von den Kommissaren in Budapest um drei Startpositionen nach hinten versetzt, weil er Norris' Teamkollege Oscar Piastri aufgehalten hatte.

Piastri war vor Kurve 1 auf Hamilton aufgelaufen, der ihm im Scheitelpunkt im Weg stand. "Das war ziemlich übel", ärgert sich Piastri, dessen letzter Q3-Versuch davon beeinträchtigt wurde. Für den Australier reichte es daher nur zu Startplatz fünf. "Dass Lewis nicht in den Spiegel geschaut hat, hat auf der letzten Runde definitiv nicht geholfen", kommentiert er.

Piastri schildert, dass er Hamilton die ganze Zeit vor Kurve 1 sehen konnte - mit der Erwartung, der siebenmalige Weltmeister würde aus dem Weg fahren. "Ich habe ihn beobachtet, bis ich ihn fast getroffen habe. Schade. Denn das bedeutete, dass ich keine Runde mehr bekommen habe."

Vasseur gibt zu: Hamilton zu spät informiert

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur nimmt das auf die Kappe des Teams. Man habe Hamilton mitgeteilt, dass Piastri auf einer schnellen Runde sei - allerdings zu spät. "Wir hatten zu der Zeit zu viele Informationen gleichzeitig mit der gelben Flagge und so. Wenn es einen Fehler gibt, ist es unser Fehler", betont der Franzose gegenüber Sky.

Diese Ansicht bestätigt Hamilton: "Es wurde mir buchstäblich gesagt, als er sich am Scheitelpunkt hinter mir befand. Ich hatte also keine Ahnung, dass er ankam", erklärt er. Bei den Kommissaren sagte er zudem aus, dass er Piastri aufgrund der Positionierung des Autos nicht im Spiegel habe sehen können.

"Ich dachte, alle wären hinter mir herausgefahren. Ich war der Erste draußen, also dachte ich, alle hätten ihre Runde beendet. Und ich glaube, Charles [Leclerc] war das Auto, das hinter mir war, als ich die Boxengasse verlassen habe - zumindest nach meinem Kenntnisstand. Von daher ja, verrückt, weil es bis dahin sauber gelaufen war und es natürlich keine Absicht war."

Piastri ärgert sich: Hätte die zweite Runde gebraucht!

Piastri hilft das natürlich nicht mehr. Für ihn war es bereits die fünfte Qualifying-Niederlage gegen Teamkollege Norris in Folge. "Selbst ohne das war es an diesem Wochenende für mich sicher nicht einfach", hadert er.

"Ich glaube, das verpasste 1. Training hatte definitiv etwas mehr Auswirkungen, als ich dachte, weil die Streckenbedingungen ziemlich anders waren als das, was wir gewohnt sind. Wenn man das bedenkt, waren die Bedingungen heute zwar ganz anders als gestern, aber es war einfach schwer, den Rückstand aufzuholen."

"Und ich hatte das Gefühl, dass ich mich mit jeder Runde im Qualifying langsam herangetastet habe", sagt er. "Ich hatte das Gefühl, dass ich diese zweite Runde in Q3 mehr brauchte als an den meisten anderen Wochenenden, und sie nicht fahren zu können, war ziemlich frustrierend."

Auch Hamilton dürfte nach der Entscheidung der Kommissare ziemlich frustriert sein. Vor Bekanntgabe der Strafe sagte er: "Das hängt alles von den Rennkommissaren ab. Wir werden sehen, was in der nächsten halben Stunde passiert. Ich gehe immer vom Schlimmsten aus. Morgen geht es vielleicht um Schadensbegrenzung."

Das Schlimmste war in dem Fall der Verlust von drei Plätzen, was zumindest Piastri noch eine Position nach vorne bringt.