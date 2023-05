Daten zeigen: Alonso hätte mit richtiger Strategie in Monaco gewinnen können!

Hat Aston Martin den Sieg beim Großen Preis von Monaco mit einem unnötigen Boxenstopp auf den Mediumreifen bei Fernando Alonso weggeschmissen? Wir haben uns der wohl am meist diskutiertesten Frage nach dem Grand Prix im Fürstentum mit den Daten des Technologieunternehmens PACETEQ gewidmet und die Antwort lautet: Ja!

Hätte Aston Martin bei Alonsos Boxenstopp in Runde 54 nicht den Mediumreifen, sondern den Intermediate aufgezogen, hätte die Sensation klappen können, da Red-Bull-Pilot Max Verstappen seinerseits an der Spitze arge Probleme mit seinen alten Mediums hatte.

Wie sich herausstellen sollte, ging Aston Martins Poker auf den neuen Mediums nicht auf, da der Regen an der Cote d'Azur immer stärker wurde und Alonso gleich eine Runde später direkt noch einmal an die Box kommen musste, diesmal für Intermediates. Doch wie wäre das Rennen verlaufen, wenn Alonso gleich in Runde 54 von seinen harten Reifen auf die Inters gewechselt wäre? Das erklärt jetzt ein Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Wie bei Verstappen gar nichts mehr lief

Zwischen Runde 50 und 53 betrug Verstappens Vorsprung auf Alonso konstant 13 Sekunden, doch in Runde 54 begann der Niederländer mit dem immer stärker werdenden Regen große Schwierigkeiten zu bekommen. Gleich fünf Sekunden büßte der Red-Bull-Pilot ein, sodass Alonso am Ende von Runde 54 nur noch mit einem Rückstand von acht Sekunden an die Box steuerte.

Noch mehr Probleme hatte Verstappen in Runde 55, ehe er schließlich im letzten Sektor in die Box einbog, um auf Intermediates zu wechseln. Auf den neuen Mediumreifen konnte Alonso Verstappen auf alten Mediums ganze sechs Sekunden abnehmen! Und das, obwohl Alonso auf einer Outlap war.

Auf einer Outlap verliert man im ersten Sektor in Monaco rund 1,5 Sekunden, da man die Start- und Ziellinie noch in der Boxengasse überquert und noch aus der Box auf die Strecke rausfahren muss, während man auf einer normalen Runde mit Vollgas an der Box vorbeifährt.

So gesehen hätte Alonso ganze 7,5 Sekunden aufgeholt, wenn er auf den Mediums draußen geblieben wäre, da Verstappens Outlap noch bevorstand. Anhand des Wetters machte dies aber keinen Sinn.

Hamiltons Outlap zeigt: Alonso hatte Chance auf Sieg!

Die Frage, die sich nun stellt: Hätte Alonso den Rückstand von acht Sekunden auf Verstappen aufgeholt, wenn er statt Mediums die Intermediates genommen hätte? Schließlich wäre er selbst mit den Trockenreifen nur eine halbe Sekunde hinter dem Niederländer herausgekommen.

Antwort auf diese Frage kann die Outlap von Lewis Hamilton geben, der wie Alonso am Ende der 54. Runde in die Box kam, jedoch auf die Intermediates wechselte. Auf seiner Outlap in Runde 55 fuhr der Brite 1:39.0 Minuten und damit 7,5 Sekunden schneller als Max Verstappens 1:46.5 Minuten, der noch mit den alten Mediums draußen war, aber am Ende der Runde in die Box abbog.

Rechnet man nun noch Verstappens Zeitverlust von 1,5 Sekunden im ersten Sektor nach dem Stopp dazu, so hat Hamilton neun Sekunden aufgeholt, was für Alonso gereicht hätte. Das zeigt, dass ein gewaltiger Undercut für Alonso möglich gewesen wäre, wenn Aston Martin sofort den Intermediate aufgezogen hätte und Alonso zudem eine Outlap wie Hamilton gelungen wäre.

Eine komplette Analyse der Alonso-Strategie sowie weitere Fragen zur Rennstrategie in Monaco haben wir in einem Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de geklärt, unter anderem auch mit diesen Themen: Hat es Ferrari mal wieder mit der Strategie verbockt? Und: Was war der Plan von Red Bull mit Sergio Perez?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.