Daten zeigen das Geheimnis hinter dem Speed von Mercedes

Fünf Tage nach dem Doppelsieg beim Formel-1-Auftakt 2026 in Australien hat Mercedes das erste Sprint-Qualifying des Jahres in China ähnlich dominant für sich entschieden. George Russell und Andrea Kimi Antonelli auf den Plätzen eins und zwei distanzierten die Konkurrenz deutlich: McLaren-Fahrer Lando Norris auf Platz drei hatte bereits mehr als 0,6 Sekunden Rückstand (zum Ergebnis!).

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sprach anschließend bei Sky von einem "gesunden Abstand zu den anderen" und gab an, "wirklich zufrieden" zu sein. Auch Russell schwärmte von seinem "wirklich sehr guten" Mercedes W17.

Aber wie hat Mercedes auf dem Shanghai International Circuit den Unterschied gemacht? Wolff selbst erklärte nach dem Sprint-Qualifying, Mercedes hole die Zeit "vor allem in den Kurven" heraus. "Da kommt unser Vorsprung her." Auf den Geraden sei Alpine-Fahrer Pierre Gasly "der Schnellste".

Die Rundenzeiten-Analyse bei GP-Tempo spricht jedoch eine andere Sprache: In der jeweils besten Runde kommen Russell und Gasly auf jeweils 335 km/h Topspeed, mit leichten Vorteilen für den Werks-Mercedes im weiteren Verlauf der langen Gegengeraden.

Wo Mercedes Zeit gewinnt

Tatsächlich aber zeigt sich: In den Kurven setzt sich Mercedes von seinen Verfolgern ab. Gasly etwa verliert alleine bei der Einfahrt in die zweite "Schneckenkurve" (Kurve 11) vor der langen Geraden rund drei Zehntelsekunden auf Russell. Weitere drei Zehntel sind nach der Haarnadelkurve (Kurve 14) verloren.

Ähnlich fällt der Vergleich zwischen Russell und Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton aus: Russell setzt sich bei Kurve 11 um vier Zehntel ab, bei Kurve 14 kurzzeitig sogar um acht Zehntel, die Hamilton bis ins Ziel aber teilweise wieder wettmacht.

Einzig McLaren kann in Shanghai einigermaßen gut mit Mercedes mithalten - bis zur langen Geraden: Der Rückstand von Lando Norris liegt zunächst bei einer Zehntel, in der Bremszone sind es bereits zwei. Weitere zwei Zehntel brummt ihm Russell in der Haarnadelkurve auf. Die restlichen zwei Zehntel verliert Norris beim Rausbeschleunigen aus der Zielkurve.

Wie Ferrari und McLaren auf den Mercedes-Speed reagieren

"Sechs Zehntel im letzten Sektor sind ziemlich beeindruckend", sagte Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri nach dem Sprint-Qualifying. Ferrari-Fahrer Leclerc ergänzte: "Mercedes scheint uns noch immer einen Schritt voraus zu sein."

Denn auch das zeigt die Datenanalyse von GP-Tempo beim Vergleich zu Norris und Hamilton: Mercedes nimmt einen Geschwindigkeitsvorteil von bis zu zehn km/h auf die lange Gerade mit.

Dann der große Unterschied: Während Norris fast gleich lange wie Russell beschleunigt und kurz vor dem Mercedes-Werksfahrer abrupt bremst, sinkt der Ferrari-Speed im letzten Drittel der Geraden sukzessive. Als Hamilton schließlich deutlich vor Russell die Bremse betätigt, beträgt sein Geschwindigkeitsdefizit gegenüber dem Mercedes bereits 24 km/h.

Das lässt zumindest Leclerc einigermaßen ratlos zurück. Er sagte: "Im Qualifying findet der Mercedes-Antrieb aus irgendeinem Grund sehr viel Rundenzeit. Wir finden diese Menge an Zeit noch nicht ganz." Leclercs Hoffnung ruht daher auf Sprint und Grand Prix: "Da sind wir näher dran. Ich schätze, dass wir am Samstag zurückschlagen können."