Daten zeigen: Keiner startet 2024 so schlecht wie Lando Norris

Lando Norris hat den Großen Preis der Niederlande mit einer herausragenden Dominanz gewonnen. Über 20 Sekunden Vorsprung hatte der McLaren-Pilot im Ziel auf den Zweitplatzierten Max Verstappen, doch beim Start machte sich der Brite das Leben mal wieder selbst schwer. Erneut konnte der 24-Jährige eine Poleposition nicht nutzen und bog nur als Zweiter in die erste Kurve ein.

"Nachdem ich es von der Linie weg in Kurve eins verloren habe, war ich überraschend ruhig. Vielleicht, weil ich schon ein bisschen daran gewöhnt bin, dass es am Start nach hinten geht", geht Norris nach dem Rennen gelassen mit dem verpatzten Start um. Doch seine Startkrise hat in Zandvoort ein neues Ausmaß erreicht.

Sechsmal stand Norris bisher auf der Poleposition in der Formel 1. Zwei davon waren bei Sprintrennen in Brasilien 2023 und China 2024, zudem vier "normale" erste Startplätze beim Großen Preis von Russland 2021 sowie in Spanien, Ungarn und Zandvoort in der aktuellen Saison. Jedoch bog er jedes Mal nicht als Erster in die zweite Runde ein.

Schaut man nur auf die Saison 2024, so wird das Ausmaß der schlechten Starts deutlich. Insgesamt 27 Plätze hat Norris in der ersten Runde verloren, wenn man alle 15 Grands Prix sowie die drei Sprintrennen einbezieht. Selbst, wenn man den Sprint von Miami wegrechnet, wo Norris unglücklich von den Aston Martins abgeräumt wurde, stehen 16 verlorene Plätze aus eigener Kraft zu Buche.

Erschreckend ist auch der Fakt, dass Norris 2024 in keinem Rennen oder Sprint einen Platz in der ersten Runde gutmachen konnte. Entweder er konnte seine Startposition halten oder es ging nur in eine Richtung: nach hinten. Doch handelt es sich hier um ein Fahrerproblem oder trägt die Technik des McLaren MCL38 eine Teilschuld?

Teamkollege Oscar Piastri mit positiver Startbilanz

Teamchef Andrea Stella versucht die Situation einzuordnen: "Ich denke, dass wir im Laufe der Saison statistisch gesehen beim initialen Losfahren her konkurrenzfähig sind, aber wir sehen, dass es einige Autos gibt - wie zum Beispiel Verstappen -, die beim Start sehr gut abschneiden. Daher müssen wir sehr genau hinschauen, warum unsere Konkurrenten einen kleinen Vorsprung vor uns zu haben scheinen."

Eine Antwort kann auch der Vergleich mit Teamkollege Oscar Piastri liefern. Der Australier hat in dieser Saison am Start sogar fünf Positionen gewonnen. Allerdings startet Norris im Regelfall weiter vorne, weshalb es für den Briten ohnehin nicht viel zu gewinnen gibt. Die durchschnittliche Startposition des Zandvoort-Siegers im Jahr 2024 lautet 3,46, während Piastri auf einen Schnitt von 5,13 kommt.

Dass man allerdings auch an der Spitze gut starten kann, beweist Weltmeister Max Verstappen. Der Red-Bull-Pilot kommt auf sieben gewonnene Positionen in der ersten Runde, und das, obwohl er neun von 15 "normale" Polepositions einfahren konnte, dazu startete er auch im Sprint zwei- von dreimal auf Platz eins.

Liegt der Schlüssel im Temperaturmanagement der Reifen?

"Wenn man eine gute Qualifying-Performance mit einem guten Start kombinieren kann, macht das das Leben sehr viel einfacher", weiß auch McLaren-Teamchef Stella. "Wir müssen uns das also auf jeden Fall ansehen. Es kommt auch auf die Fahrer in Bezug auf ihre Startprozedur und die Ausführung an, und es gibt einige Aspekte, die unter der Kontrolle der Teams liegen, und wir müssen uns ansehen, welche Art von Optimierung wir vornehmen können."

Beim genaueren Blick auf die McLaren-Starts fällt auf, dass die Reaktionszeit der Fahrer wohl nicht das Problem ist, sondern die Traktionsphase, da der MCL38 zu viel durchdrehende Räder bekommt. Ob dies nun aber am Auto liegt oder die Fahrer nicht das perfekte Gespür haben, wird McLaren versuchen zu analysieren.

Im Vergleich zu Red Bull fällt nämlich auf, dass McLaren die Reifen im Rennen tendenziell mehr schont und weniger mit dem Verschleiß zu kämpfen hat. Das könnte auf der anderen Seite dazu führen, dass man sie in der Einführungsrunde nicht schnell genug auf Temperatur hat. Piastri hat zudem meist einen höheren Reifenverschleiß als Norris, was auch die teaminterne Diskrepanz erklären würde.

33 Plätze gewonnen: Magnussen der Blitzstarter der Formel 1

Der große Gewinner am Start heißt im jedenfalls Kevin Magnussen. Der Däne hat in der Formel-1-Saison 2024 bereits 33 Plätze in der ersten Runde gewonnen. Bei einer durchschnittlichen Startposition von 15,6 ist zwar viel Luft nach oben, doch der Haas-Pilot ist dennoch haushoher Spitzenreiter. Platz zwei geht an Lewis Hamilton mit zehn gewonnen Plätzen vor Guanyu Zhou mit neun.

Neben Norris gibt es aber noch einen Fahrer, der immense Probleme am Start hat: Daniel Ricciardo. Der Racing-Bulls-Pilot kommt auf 23 verlorene Positionen in Runde eins. Auch hier macht der Vergleich mit dem Teamkollegen Sorge. Yuki Tsunoda hat wie Piastri fünf Plätze gutgemacht, womit es auch bei Racing Bulls eine klare Diskrepanz zwischen den beiden Fahrern gibt.