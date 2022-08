Datum für Las Vegas GP enthüllt: Rennen wohl mit Abu Dhabi gepaart

Audio-Player laden

Das erste Nachtrennen des Großen Preises von Las Vegas wurde vorläufig auf den 16. bis 18. November nächsten Jahres festgelegt und könnte ein glanzvolles Saisonende in Kombination mit Abu Dhabi bilden.

Der Formel 1 ist Anfang des Jahres ein großer Coup gelungen, als sie alle notwendigen Vereinbarungen und Genehmigungen erhielt, um die Straßen von Las Vegas zu nutzen und ihre Autos an einigen der großen Casinos der Stadt vorbeifahren zu lassen.

Eine Absichtserklärung von Liberty Dice, einem neuen Unternehmen, das vom Eigentümer des Sports, Liberty Media, gegründet wurde, legt die Bedingungen des Fünfjahresvertrags für das Formel-1-Rennen auf einer Strecke fest, die einen Abschnitt des weltberühmten "Strip" von Las Vegas umfasst.

Las Vegas mit Vertrag bis 2027

Der 17-seitige Brief wurde in den sozialen Medien gepostet und sein Wahrheitsgehalt wurde von Adam Stern vom Sports Business Journal bei der "Las Vegas Convention and Visitors Authority", der staatlichen Agentur für die Vermarktung von Veranstaltungen in der Stadt, bestätigt.

Der Brief ist auf den 28. März datiert, zwei Tage vor der offiziellen Ankündigung der Veranstaltung, als noch kein genaues Renndatum außer "November 2023" genannt wurde, und sein Inhalt kann sich noch ändern.

Aus dem Schreiben geht hervor, dass das Eröffnungsrennen im nächsten Jahr am 18. November stattfinden soll, eine Woche vor dem amerikanischen Thanksgiving-Wochenende, und dass der Vertrag bis 2027 läuft.

Saison 2023 soll Ende November beendet werden

Dies eröffnet die Möglichkeit, dass es sich um ein reguläres vorletztes Rennen der Saison handelt, da die Formel 1 ihren Zeitplan am letzten Novemberwochenende in Abu Dhabi beenden möchte.

In dem Schreiben wird zugesagt, dass dieser Wochenendtermin für die Dauer von fünf Jahren beibehalten wird und dass der Zeitplan für das Nachtrennen so geplant wird, dass die Aktivitäten auf der Strecke nicht später als 1:30 Uhr pazifischer Zeit jeden Tag enden.

In dem Dokument werden auch die kommerziellen Bedingungen der Veranstaltung sowie die Grundlagen für den Bau und die Instandhaltung des temporären Straßenkurses dargelegt. Es enthält Richtlinien für 900 Streckenposten, 1.200 Feuerlöscher, 15 Kräne und 18 Krankenwagen und Abschleppwagen.

Nicht enthalten sind die Pläne für die permanente Boxen- und Rennkontrollanlage, die, wie Liberty-Media-CEO Greg Maffei im Mai bekannt gab, auf einem nahe gelegenen Grundstück im Zentrum von Las Vegas gebaut werden soll, das für 240 Millionen Dollar erworben wurde.

Maffei sagte: "Anders als an den meisten anderen Orten werden die Formel 1 und Liberty Media das Rennen in Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren und Live Nation selbst vermarkten."

"Der Aufbau dieser Strecke wird höhere Investitions- und Betriebskosten erfordern, um sie zu entwickeln. Ich möchte anmerken, dass Liberty Media eine Vereinbarung zum Erwerb von 39 Hektar östlich der Rennstrecke getroffen hat, um das Streckendesign festzulegen und Kapazitäten für die Boxen und das Fahrerlager zu schaffen, neben anderen Hospitality- und Rennunterstützungseinrichtungen."

Mit Bildmaterial von Liberty Media.