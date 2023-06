Dave Robson: Williams braucht vielleicht länger als bis 2024

Der Große Preis von Spanien hat die Schwächen des Williams-Teams klar aufgezeigt. Die Strecke in Barcelona mit ihren vielen schnellen Kurven erfordert ein hohes Abtriebslevel von den Autos und gerade beim Thema Anpressdruck hat der Williams FW45 Nachholbedarf. Schaut man sich die Daten des Rennens an, dann war der Williams im Grand Prix klar das langsamste Auto des Feldes. Mehr als vier Zehntel pro Runde fehlten auf das zweitlangsamste Team, McLaren.

Während man aktuell erneut auf dem letzten Platz in der Konstrukteurswertung weilt, sah es in der Saison 2021 danach aus, als hätte man sich aus den Krisenjahren rauskämpfen können. Dort wurde es in der Endabrechnung Platz acht in der Team-WM vor Alfa Romeo und Haas, doch Williams betont, dass der große Durchbruch womöglich erst 2025 kommen könnte.

Der neue Teamchef James Vowles ist sich bewusst, dass in Grove vor allem die Infrastruktur fehlt, um wieder in den Kampf im Mittelfeld einsteigen zu können. Auch Dave Robson, Leiter der Fahrzeugperformance bei Williams, rechnet daher auch 2024 noch nicht mit dem großen Coup.

Williams: Mehr Arbeit notwendig, als wir dachten

Auf die Arbeit von Vowles angesprochen, meint Robson: "Ich habe volles Vertrauen in das, was er tut. Es ist eine Frage des Zeitrahmens, bis wir wirkliche Fortschritte sehen. Es könnte sein, dass wir über das Jahr 2024 hinaus brauchen. Es gibt eine ganze Menge an Umbau und Umstrukturierung, und seine Erfahrung damit, wie der Stand der Technik wirklich aussieht, war sehr aufschlussreich."

"Das bedeutet aber auch, dass es viel zu tun gibt, wahrscheinlich mehr, als wir dachten. Es gibt also viel zu tun, aber er hat die richtigen Dinge auf den Weg gebracht, aber all das braucht seine Zeit."

Somit sind auch die Ambitionen des Teams für das restliche Jahr eher begrenzt. "Ich denke, es geht nur um das Lernen", so Robson. "Das ist immer noch das Wichtigste."

Williams: Ideen sind nicht leicht umzusetzen

"Es geht darum, die Feinheiten zu verstehen, die es in einigen der Kurven hier gibt, warum sich das Auto nicht so verhält, wie die Fahrer es gerne hätten, und dann zur Basis zurückzukehren und zu verstehen, was wir tun müssen, damit es funktioniert. Ich denke, wir haben eine recht gute Idee, aber es ist natürlich nicht einfach, sie in die Tat umzusetzen."

Mit dem letzten Platz in der Konstrukterurs-WM hat Williams immerhin den Vorteil, die meiste Zeit im Windkanal aller Teams zur Verfügung zu haben, was auf Fortschritte hoffen lässt. Doch Robson will sich nicht nur darauf verlassen wollen und zieht Bilanz.

Williams sicher: Stehen jetzt besser da als 2022

"Hier ist es wegen der Änderungen an der Strecke etwas schwieriger. Wir hatten eine Vorstellung davon, wie sich alle, auch wir, in zwölf Monaten weiterentwickelt haben, und wir konnten diese Vorstellung für das Layout, das wir in diesem Jahr haben, modifizieren und beurteilen, wie wir im Vergleich zu allen anderen abgeschnitten haben. Es ist ein Hin und Her."

"Der Aston Martin ist natürlich deutlich schneller, als wir es vor zwölf Monaten erwartet hatten. Aber es gibt auch einige Autos, die schneller sind als wir, das ist ganz klar, aber nicht so sehr, wie wir es nach unseren Hochrechnungen vor zwölf Monaten erwartet hatten."

Vergleicht man die Abstände der letzten fünf Rennen der Saison 2022 mit den ersten sieben Rennen der Saison 2023, dann ist das Feld tatsächlich näher zusammengerückt, weil Williams aufholen konnte. 2022 war Williams das Schlusslicht im Qualifying mit einem durchschnittlichen Rückstand auf Red Bull von zwei Sekunden. 2023 beträgt dieser nur noch 1.39 Sekunden, während die rote Laterne im Qualifying nun Alfa Romeo mit einem Rückstand von 1.41 Sekunden geht.

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.