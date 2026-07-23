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David Coulthard: Bloß nicht alle Innovationen verbieten!

Der ehemalige McLaren-Pilot David Coulthard warnt in einem Podcast davor, zu viele Innovationen in der modernen Formel 1 zu verbieten

Alexis Hoffmann Lydia Mee
Veröffentlicht:
David Coulthard: Bloß nicht alle Innovationen verbieten!

David Coulthard warnt vor zu vielen Verboten in der Formel 1

Foto: LAT Images

Aktuell nimmt die FIA die sogenannten Macarena-Flügel bei Ferrari und Red Bull ein wenig genauer unter die Lupe. Je nach Ergebnis des Automobil-Weltverbandes könnte dieses Konzept, zumindest theoretisch, für die kommende Saison verboten werden. Ein Szenario, mit dem sich der ehemalige McLaren-Pilot David Coulthard nicht unbedingt anfreunden kann.

"Innovationen, die uns aufstacheln und zum Diskutieren anregen, gehören zum Spaß an der Formel 1", so seine Worte im Podcast "Up To Speed". "Sie haben [die Formel 1] von anderen Meisterschaften, in denen es weniger Spielraum für solche Lösungen gibt, abgehoben."

Der 13-fache Grand-Prix-Sieger nennt dabei einen alten Bekannten als Paradebeispiel: Adrian Newey. "[Er] hat immer gesagt, dass er das Reglement nicht unbedingt liest, um zu verstehen, was sie sagen, sondern um zu sehen, was sie eben nicht sagen. Und genau in diesen Bereichen versucht er dann, zu designen. Hoffentlich verlieren wir das nicht völlig."

Dabei betont Coulthard auf der anderen Seite, dass Sicherheitsbedenken immer eine zentrale Rolle spielen werden. Der Schließmechanismus des Heckflügels hat gerade bei Red Bull durch zwei Abflüge für Aufsehen gesorgt. Sowohl in Österreich als auch in Großbritannien hatte Max Verstappen mit solchen Problemen zu kämpfen. Folglich flog der viermalige Weltmeister zweimal von der Strecke und zeigte sich alles andere als begeistert.

"Aber gleichzeitig ist es so: Wenn etwas größtenteils von allen Teams entwickelt wird, und möglicherweise etwas komplizierter ist, gerade in einem solch entscheidenden Bereich wie der Aerodynamik, dann hat die FIA meiner Meinung nach die Möglichkeit, aufgrund der Sicherheit das Reglement zu vereinfachen und klarzustellen, dass du den Flap nur öffnen und nicht den gesamten Flap kopfüber drehen kannst."

"Ich denke", so Coulthard, "auf dieser Basis ergibt das Sinn. Aber alles, was anders ist, immer wieder zu verbieten, wäre wirklich schade."

Innovationen werden in der Formel 1 des Öfteren verboten. Während manche Ideen schon während einer Saison zu Grabe getragen wurden, kam für andere Konzepte erst in der Folgesaison das prognostizierte Ende.

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