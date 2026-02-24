David Coulthard: Formel 1 braucht nicht zahlreiche Überholmanöver für Spannung

Die gesamte Fan-Gemeinde diskutiert über die neuen Regeln der Formel 1 und vor allem darüber, ob die Rennen künftig tatsächlich spannender werden. Die Tatsache, dass Überholmanöver offenbar nicht einfacher werden, dämpft die Erwartungen. Doch nun schaltet sich Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard in die Debatte ein.

Denn seiner Ansicht nach braucht es nicht zwingend zahlreiche Überholmanöver, damit ein Rennen spannend ist. "Wenn du das schnellste Auto in der Startaufstellung vorne hast, warum sollte es dann jemand überholen? Das ganze Prinzip der Formel 1 ist: vorne schnell, hinten langsam", sagt der Schotte im Podcast Up To Speed.

"Das Rennen startet, aber der Langsamste wird nie nach vorne kommen und gewinnen", betont Coulthard. "Du musst nur auf die Geschichte des Sports schauen. Sei der Schnellste. Als Fahrer wollte ich auf der Poleposition stehen, denn gerade in Monaco war 90 Prozent der Arbeit getan, wenn ich in der ersten Kurve geführt habe."

"Beim Fußball sieht man auch nicht 100 Tore"

"Aber ich verstehe das nicht", ergänzt der ehemalige Red-Bull-Pilot. "Wenn dein Team bei einem Fußballspiel 1:0 gewinnt, gehst du vom Platz und sagst: 'Das war ein gutes Spiel.' Man sieht ja auch nicht 100 Tore oder die Punkte im Basketball oder so."

"Es geht also nicht darum, wie viele Dinge passieren", betont Coulthard. Stattdessen kommt es auf einzelne Höhepunkte an. "Ich erinnere mich, wie Mansell 1988 in Mexiko Gerhard Berger außen überholt hat. Das ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, wobei ich mich wahrscheinlich im Jahr geirrt habe, aber es war ein unglaubliches Überholmanöver."

"Oder ich erinnere mich an Sennas Qualifikationsrunde in Monaco, die eine Sekunde schneller war als die von Alain Prost", blickt der frühere Formel-1-Pilot zurück, der sicher ist, das Überholmanöver nicht alles sind. "Es geht um diese unvergesslichen Momente, nicht um die schiere Anzahl. Es ist wie ein Social-Media-Feed."