David Coulthard vergleicht FIA-Reaktion mit einer Dampfwalze

Der ehemalige Formel-1-Pilot David Coulthard hat den Automobil-Weltverband (FIA) scharf ins Visier genommen. Der Schotte wirft der FIA vor, viel zu langsam auf die absehbaren Probleme des technischen Reglements für 2026 reagiert zu haben. Die Situation vergleicht er mit einer Katastrophe in Zeitlupe, die wirklich jeder hat kommen sehen.

Der 13-malige Grand-Prix-Sieger machte seinem Unmut darüber Luft, dass der Weltverband frühe Warnungen schlichtweg ignoriert habe. Die Einführung der neuen Regeln - insbesondere die Verteilung der Leistung zu fast 50:50 zwischen Verbrennungsmotor und Elektroantrieb - stieß bei Fahrern und Ingenieuren bereits auf große Bedenken, lange bevor die Autos überhaupt auf die Strecke gingen.

"Was mich etwas enttäuscht hat: Wenn man bedenkt, dass [das neue Reglement] wie eine Dampfwalze auf uns zurollte. Es gibt da diese Comedy-Szene in einem Film, wo eine Dampfwalze angerollt kommt und die Person schreit: 'Oh nein, ich werde überrollt!' Und in der nächsten Szene schaut er auf seine Uhr und sagt: 'Oh, ich werde immer noch überrollt'", erklärt Coulthard in einer Episode des Podcasts Up To Speed.

FIA schwieg die Probleme tot

Laut Coulthard hatten die Technik-Köpfe im Fahrerlager zwar lautstark ihre Bedenken geäußert, doch ihre Warnungen wurden "so gut wie totgeschwiegen". Erst bei den Vor-Saison-Tests und beim Saisonauftakt beim Grand Prix von Australien sei die Realität des Reglements allen klar geworden.

"Das neue Reglement kam also auf uns zu, während Fahrer und Ingenieure sagten: 'Das wird nicht gut gehen.' Vom Rest kam im Grunde nur Schweigen", fährt Coulthard fort. "Dann kommen wir nach Melbourne und stellen fest: 'Ah, die Autos verzögern ja schon, während sie auf bestimmte Kurven zufahren.'"

"Die Erholung nach dieser Enttäuschung war ab Miami allerdings gut, das muss ich sagen. Und die Tatsache, dass wir in den letzten fünf Grands Prix fünf verschiedene Sieger hatten, spricht für eine abwechslungsreiche Saison."

Reaktion kam zu spät

"Aber ich habe das Gefühl, dass wir das alle haben kommen sehen und niemand wirklich zugehört hat. Dass man in einem Sport, der die Zukunft bis zum Umfallen simuliert, erst auf die Realität reagieren musste, war enttäuschend. Und das geht ganz klar auf die Kappe der FIA."

"Ich weiß, dass sie empfindlich reagieren und sagen werden: 'Nun, wir sind nur eine kleine Gruppe von Leuten und die Formel-1-Teams haben Hunderte von Mitarbeitern.' Aber alle Fakten lagen auf dem Tisch, dass eine 50:50-Aufteilung zwischen Elektroantrieb und Verbrennungsmotor extrem herausfordernd werden würde. Und was machen wir für die Zukunft?"

"Im nächsten Jahr wird der Verbrenner-Anteil wieder erhöht, und für das Jahr darauf ist noch mehr im Gespräch. Das Offensichtliche erst zu sehen und dann darauf zu reagieren, ist einfach enttäuschend."