Formel 1

David Coulthard zweifelt an Sergio Perez: "Valtteri Bottas ist besser vorbereitet"

Sergio Perez feiert in diesem Jahr nach einjähriger Formel-1-Pause sein Comeback, doch David Coulthard hat Zweifel: Teamkollege Valtteri Bottas sei besser vorbereitet

Sönke Brederlow Lydia Mee
Bearbeitet:
Coulthard äußert Bedenken zu Sergio Perez: "Bottas ist besser vorbereitet"

Steht Sergio Perez bei Cadillac im Schatten von Valtteri Bottas?

Foto: Cadillac Cadillac

Sergio Perez war ein Jahr aus der Königsklasse verschwunden, jetzt ist er wieder da: Der 36-jährige Mexikaner startet in dieser Saison an der Seite von Valtteri Bottas bei Cadillac. Ex-Formel-1-Pilot David Coulthard sieht im teaminternen Duell der beiden erfahrenen Piloten einen klaren Favoriten.

"Ich denke, Bottas ist besser vorbereitet, weil er mit diesem Mercedes-Wissen kommt", erinnert der Schotte im Podcast Up To Speed an die Vergangenheit des Finnen. "Er hat das ganze letzte Jahr bei Mercedes gearbeitet, Simulatortraining und Ähnliches."

"Ich bin ein bisschen besorgt um Perez, der das Jahr Auszeit wirklich genossen hat", wird Coulthard anschließend sogar noch deutlicher. "Ich zweifle nicht an seinem Engagement, aber kann man es wieder anschalten, nachdem man es ausgeschaltet hat?"

Bottas hat im Duell gegen Perez "bessere Chancen"

Das Duell der beiden Cadillac-Piloten könnte in dieser Saison spannend werden, denn beide haben die Chance, sich als Nummer eins im Team zu etablieren. "Sie sind alt genug, um auch außerhalb des Autos professionell zu sein", meint der Schotte. "Sie wissen, dass sie für das größere Wohl des Teams arbeiten müssen."

"Aber machen wir uns nichts vor: Ihre individuellen Teams, Manager, Physios und alle, die um sie herumarbeiten ... Der Erfolg deines Teamkollegen ist dein Misserfolg", betont der frühere Formel-1-Pilot, der aus eigener Erfahrung weiß: "Du musst deinen Teamkollegen schlagen."

Und beim diesjährigen Duell der Cadillac-Teamkollegen ist sich Coulthard sicher: "Wenn wir es jetzt aufstellen würden, denke ich, dass Bottas eine bessere Chance hat, Perez zu schlagen, allein aufgrund der Tatsache, dass er näher an der Gegenwart ist."

Cadillac hat "eine kluge Entscheidung getroffen"

Insgesamt ist er überzeugt, dass Cadillac mit Sergio Perez und Valtteri Bottas eine solide Wahl getroffen hat. "Sie sind zwar nicht das schnellste Fahrerduo der Formel 1, wenn man ihre bisherige Karriere betrachtet, aber sie sind eine sichere Bank."

Cadillac müsse sich "nicht mit Rookies die Autos kaputtfahren", ergänzt Coulthard mit einem Schmunzeln. "Sie müssen sich erst einmal mit den Abläufen im Team und den neuen Regeln vertraut machen. Deshalb denke ich, dass sie eine kluge Entscheidung getroffen haben."

