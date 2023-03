David Sanchez geht: Ferrari verliert seinen Chefingenieur

Audio-Player laden

Das Formel-1-Team von Ferrari steht vor einem Umbruch in seiner Technikabteilung, nachdem der Chef der Fahrzeugentwicklung, David Sanchez, die Scuderia überraschend verlassen hat. Er war seit mehr als zehn Jahren in Maranello tätig.

Ursprünglich kam er im Oktober 2012 von McLaren zum Team, wo er die Aerodynamik-Abteilung verstärkte, bevor er 2016 Dirk de Beer als Chef-Aerodynamiker ablöste. Der Franzose wurde 2019 zum Leiter der gesamten Aerodynamik-Abteilung und 2021 zum Chefingenieur und "Head of Vehicle Concept" befördert.

In den letzten beiden Saisons war er also für das Design und die Entwicklung der Formel-1-Autos von Ferrari verantwortlich war - und somit auch für die Arbeiten am letztjährigen F1-75 und dem aktuellen Herausforderer SF-23.

Sanchez war eine der Schlüsselfiguren der Ferrari-Ära unter dem ehemaligen Teamchef Mattia Binotto. Er wurde vor allem für seine einflussreiche Rolle bei der Rückkehr des Teams zu seiner Form im Jahr 2017 geschätzt, als er und Simone Resta den SF-70H zu einem Formel-1-Rennsieger machten.

Der Zeitpunkt von Sanchez' Abgang ist alles andere als ideal, da Ferrari nach dem Grand Prix von Bahrain vor der Aufgabe steht, den Rückstand auf Red Bull aufzuholen.

Da die leitenden Mitarbeiter anderer Teams im Falle eines Wechsels wahrscheinlich eine längere Auszeit nehmen müssen, wird Ferrari das Personal wohl intern umbesetzen müssen, um Sanchez Abgang kurzfristig zu kompensieren.

David Sanchez wird wohl nach England gehen

Auch Sanchez selbst wird wegen einer Sperrklausel wahrscheinlich erst einmal pausieren müssen, bevor er woanders arbeiten kann. Dem Vernehmen nach wird es ihn nach England ziehen. Ein anderes Team soll bereits um ihn bemüht haben.

Die Nachricht von Sanchez' Weggang kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Ferrari-Teamchef Fred Vasseur deutlich gemacht hat, was er von den Abteilungen in Maranello erwartet: "Jeder einzelne Bereich in jedem einzelnen Team muss sich verbessern", sagt er. "Das ist wichtig. Es ist die DNA meines Geschäfts."

Ferrari betreibt nach Bahrain Fehleranalyse

"Wenn der Mitarbeiter in der Produktion etwas schneller, leichter oder billiger produzieren kann, wird das die Entwicklung des Autos unterstützen. Diese Denkweise müssen wir jedem Einzelnen vermitteln", erklärt der Ferrari-Teamchef.

Nach einem schwierigen Saisonauftakt, bei dem Ferrari von Red Bull deklassiert und von Aston Martin geschlagen wurde, versprach Vasseur eine gründliche Analyse der Fehler. "Es ist nie gut, mit einem Ausfall zu starten, und ich wäre sicher lieber ins Ziel gekommen", sagt er nach dem Defekt bei Charles Leclerc.

"Aber ich möchte an meiner Einstellung festhalten. Ich habe dem Team schon vor dem Test in Bahrain vor zwei Wochen gesagt, dass die Meisterschaft in Bahrain nicht zu Ende sein wird. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir die Situation richtig analysieren und eine stärkere Antwort geben können", so Vasseur.

