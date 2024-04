David Sanchez & McLaren: Trennung nach nur drei Monaten!

Nur drei Monate hat die Zusammenarbeit zwischen McLaren und dem früheren Ferrari-Ingenieur David Sanchez gehalten, jetzt hat dieser das Formel-1-Team bereits wieder verlassen. Wie der Rennstall am Dienstag bestätigt, nimmt McLaren daraufhin erneut einen Umbau der Technischen Führungsstruktur vor.

Der von Ferrari kommende Sanchez war im vergangenen Jahr als Neuzugang für die Formel-1-Saison 2024 verkündet worden und hatte nach einer Auszeit erst im Januar seine neue Rolle als Verantwortlicher für das Fahrzeugkonzept aufgenommen. Nur wenige Wochen später verlässt er das Team nun aber bereits wieder.

"Nach eingehenden Gesprächen zwischen David Sanchez und der Teamleitung wurde die einvernehmliche Entscheidung getroffen, dass David das Team verlässt", bestätigt Teamchef Andrea Stella.

Allem Anschein nach sind unterschiedliche Ansichten über Sanchez' neuen Job bei McLaren der Grund für die Trennung gewesen.

"Bei unseren gemeinsamen Überlegungen wurde deutlich, dass die Rolle, die Verantwortlichkeiten und die Ambitionen, die mit Davids Position verbunden sind, nicht mit unseren ursprünglichen Erwartungen übereinstimmen, als er sich bereit erklärte, im Februar 2023 zu uns zu kommen", erklärt Stella.

"Da wir diese Diskrepanz erkannt haben, sind David und ich übereingekommen, dass es am besten wäre, sich jetzt zu trennen, damit er andere Möglichkeiten wahrnehmen kann, die seine bemerkenswerten Fähigkeiten in vollem Umfang und in der Breite besser zur Geltung bringen."

"Wir wissen die Beiträge, die David während seiner relativ kurzen Zeit bei uns geleistet hat, sehr zu schätzen und wünschen ihm das Beste für seine zukünftigen Unternehmungen", so der Teamchef.

Auch Sanchez bestätigt mit seinen Abschiedsworten die Gründe: "Obwohl die Rolle, die wir uns vorstellten und auf die wir uns geeinigt hatten, nicht mit der Realität der Position übereinstimmte, die ich vorfand, verlasse ich das Unternehmen mit Respekt für die Führung, mit Bewunderung für das Engagement meiner Kollegen und mit Anerkennung für die Offenheit und Ehrlichkeit, mit der wir diese Entscheidung diskutiert und getroffen haben", sagt er.

"Ich wünsche diesem Team weiterhin viel Erfolg auf seinem Weg an die Spitze des Feldes, wo es hingehört. Ich freue mich auf meine nächste Herausforderung in der Formel 1."

Wo es Sanchez hinziehen wird, ist aktuell nicht bekannt.

Durch den Abgang Sanchez' ist bei McLaren erneut eine Umstellung der Technischen Struktur vonnöten. Technikchef Rob Marshall fungiert ab sofort als Chefdesigner, wobei Neil Houdley die Rolle als Technikchef für den Bereich Engineering annimmt.

Peter Prodromou bleibt als Leiter für die Aerodynamik zuständig, während sich Teamchef Andrea Stella interimsmäßig um die durch Sanchez freigewordene Abteilung für Konzept und Performance kümmern wird, bis ein geeigneter Nachfolger gefunden ist.

"Dieser weitere Schritt in der Entwicklung der Struktur der Technischen Abteilung und des Arbeitsmodells innerhalb des Teams zeigt unser Engagement, unsere technischen Fähigkeiten und Arbeitsabläufe für mehr Effizienz und Effektivität ständig zu verbessern", betont Stella.

Mit Bildmaterial von LAT.