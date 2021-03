Davide Brivio: Rückkehrer Fernando Alonso ist "ziemlich anspruchsvoll"

Fernando Alonso kehrt in dieser Saison nach einer zweijährigen Auszeit in die Formel 1 zurück. Einige fragen sich, ob der Spanier, der in diesem Jahr bereits seinen 40. Geburtstag feiert, in seinem Alter überhaupt noch die nötige Motivation für die Königsklasse mitbringe. Davide Brivio hat da jedoch gar keine Zweifel.

"Er kommt nicht zurück, nur um ein Auto zu fahren. Er kommt zurück, um gute Ergebnisse zu holen", stellt der Alpine-Rennleiter klar. Alonso kehre nach seiner Formel-1-Auszeit in einen "schwierigen Sport" und die "schwierigste Meisterschaft" überhaupt zurück. Das zeige, wie groß die Motivation des Spaniers sei.

Hintergrund: 2018 und 2019 gewann Alonso unter anderem zweimal die 24 Stunden von Le Mans, 2019 war er zudem bei den 24 Stunden von Daytona siegreich und wurde außerdem Langstrecken-Weltmeister. In der Formel 1 dürfte es für ihn schwierig werden, 2021 mit Alpine ähnliche Erfolge zu feiern.

Trotzdem arbeite Alonso laut Brivio extrem hart. "Ich bin mir sicher, dass er alles geben wird. Und wenn wir ihm ein gutes Paket geben können, dann wird er ganz sicher um gute Platzierungen kämpfen können", so Brivio, der Alonso als "großen Champion" bezeichnet. Angst vor der Zusammenarbeit mit dem 39-Jährigen hat er nicht.

Bei vielen Beobachtern der Königsklasse gilt Alonso als schwieriger Charakter. Unvergessen ist zum Beispiel zu McLaren-Zeiten seine öffentliche Kritik am Honda-Motor ("GP2-Engine"). Doch Brivio gibt sich ganz entspannt. Auf die Frage, ob Alonso ein schwieriger Fahrer sei, antwortet er: "Nein, das denke ich nicht."

"Wir brauchen so einen Fahrer, der das Maximum herausholen will. Daher begrüße ich diese Einstellung", stellt Brivio klar und ergänzt: "Wir müssen versuchen, so gut wie möglich zusammenzuarbeiten, um seine Fähigkeiten und sein Potenzial abzurufen." Ob es im hohen Alter dann doch noch mit dem dritten WM-Titel für Alonso klappt?

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.