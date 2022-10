De Vries: Max Verstappen wie ein "großer Bruder" im AlphaTauri-Deal

Audio-Player laden

Nyck de Vries sagt, dass Max Verstappen wie ein "großer Bruder" gehandelt hat, indem er ihm half, einen AlphaTauri-Formel-1-Sitz für 2023 zu bekommen. Verstappen verriet am Samstag, dass er de Vries nach dessen beeindruckendem Formel-1-Debüt mit Williams beim Großem Preis von Italien zum Abendessen getroffen hatte.

Zu dieser Zeit wurde de Vries sowohl mit Williams als auch mit Alpine in Verbindung gebracht, und tatsächlich hatte er bereits einen Test in Budapest mit dem 2021er-Auto des französischen Rennstalls vereinbart.

Verstappen informierte de Vries jedoch über den möglichen Weggang von Pierre Gasly bei AlphaTauri und schlug ihm vor, Helmut Marko anzurufen. De Vries reiste daraufhin nach Graz, um den Red Bull-Motorsportberater zu treffen und die Gespräche in Gang zu setzen, die dazu führten, dass er am Samstag in Japan als AlphaTauri-Fahrer bekannt gegeben wurde.

De Vries: Verstappen und ich sind uns ziemlich ähnlich

"Max und ich haben eine großartige Beziehung", sagt de Vries. "Offensichtlich stammen wir aus einer ähnlichen Ära. Er ist etwas jünger als ich, aber wir sind beide im Kartsport aufgewachsen und wir sind beide Niederländer."

"Die Art und Weise, wie er mit seinem Vater an den Rennsport herangegangen ist, in einem Van durch ganz Europa zu fahren, war, glaube ich, sehr ähnlich zu unserer. Wir leben für den Sport und respektieren uns gegenseitig als Fahrer sehr", so der Formel-2-Meister von 2019.

"Und obwohl er ein Formel-1-Weltmeister ist und seinen zweiten Titel mit dem besten Team des Sports gewinnen wird, bin ich sozusagen dabei. Und obwohl er ein bisschen jünger ist, fühlte es sich fast so an, als wäre er mein älterer Bruder gewesen."

Wie wichtig war das Abendessen mit Verstappen?

"Wir haben nach dem Rennen in Monza zusammen zu Abend gegessen und über die Möglichkeiten und Chancen gesprochen. Und das führte zu einem Gespräch mit Dr. Marko, als wir uns in derselben Woche in Österreich trafen."

"Und ich denke, manchmal sieht man Leute, die ihre Karten sehr eng an der Brust halten. Und es ist wichtig, Informationen weiterzugeben, um zu wissen, was vor sich geht. Und das war genau diese Art von Gespräch".

De Vries: Monza-Performance hat "eine Menge beschleunigt"

De Vries räumt ein, dass sein Last-Minute-Auftritt für Williams in Italien eine große Rolle spielte, aber er betont, dass er bereits bei anderen Teams im Gespräch war: "Ich gebe zu, dass Monza sicherlich eine Menge Gespräche beschleunigt hat", sagt er. "Aber ich bin schon seit geraumer Zeit Teil dieses Formel-1-Karussells."

"Nachdem ich in der Formel E gewonnen hatte, gab es im letzten Sommer natürlich eine Gelegenheit bei Williams. Und zu Beginn dieser Saison gab es auch einige Momente, in denen wir in Gesprächen waren. Ich bin Mercedes- und auch Williams-Reservefahrer. Ich stehe ihnen also nahe und habe eine gute Beziehung zu den Leuten dort. Ich war bei Gesprächen immer im Hintergrund."

"Zuerst war da die Sache mit Oscar [Piastri]. Und dann wechselte Fernando [Alonso] zu Aston Martin, kurz vor der Sommerpause, und das war der Startschuss für die ganze verrückte Saison. Und ich war immer irgendwie im Hintergrund dabei."

De Vries: Monza-Debüt stand unter guten Vorzeichen

"Aber ich denke, Monza hat alle möglichen Fragezeichen und Zweifel beseitigt, die die Leute vielleicht hatten, und an diesem Wochenende standen alle Sterne gut für mich", gibt de Vries zu.

"Das Auto war auf dieser Strecke konkurrenzfähig, es gab einige Strafen in der Startaufstellung und einige Ausfälle, und ohne das Safety-Car hätten wir das Rennen wegen Problemen mit der rechten Vorderradbremse offen gesagt nicht einmal beendet. Ich bin also sehr dankbar für diesen Moment."

