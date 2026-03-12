Debüt am 12. März 2006: Das fahrerische Erbe des Nico Rosberg

Am 12. März 2006 gab Rosberg sein Debüt in der Königsklasse und sicherte sich beim Grand Prix von Bahrain im Williams direkt den siebten Platz. Der Sohn des Formel-1-Weltmeisters von 1982, Keke Rosberg, galt als eines der heißesten Eisen in den Nachwuchsklassen. Williams hatte ihn bereits nach seinem vierten Platz in der F3-Euroserie 2004 - damals in seinem zweiten Jahr und zwei Punkte vor Rookie Lewis Hamilton - als Testfahrer unter Vertrag genommen.

Rosberg wechselte für 2005 in die neu gegründete GP2-Serie (heute Formel 2) und schlug Heikki Kovalainen in einem packenden Zweikampf um den Titel. Das ebnete ihm den Weg in die Weltmeisterschaft an der Seite von Mark Webber bei Williams. Begünstigt wurde der Aufstieg dadurch, dass BMW Sauber zum Werksteam machte und Nick Heidfeld mitnahm; Williams musste sich derweil mit Cosworth-Motoren begnügen.

So kam es, dass Rosberg sein Formel-1-Debüt ausgerechnet auf jener Strecke in Bahrain gab, auf der er weniger als sechs Monate zuvor mit einem Doppelsieg am Rennwochenende den GP2-Titel klargemacht hatte.

"Natürliches Talent und Intelligenz"

Der Deutsche - der 2004 von einer finnischen auf eine deutsche Rennlizenz gewechselt war - war zum Zeitpunkt seines ersten Grand Prix gerade einmal 20 Jahre alt, genoss bei Williams aber bereits höchstes Ansehen.

"Sein natürliches Talent im Cockpit wird durch seine Intelligenz abseits der Strecke ergänzt, was er durch sein tiefes technisches Verständnis und die Kommunikation der Daten in den Monaten als Testfahrer unter Beweis gestellt hat", schrieb das Team in einem Statement zur Bestätigung Rosbergs als Stammfahrer.

Nico Rosberg in der Formel 1 Foto: Williams

"Trotz seiner Jugend spiegelt sein großer Erfahrungsschatz den frühen Start moderner Fahrer wider. Es ist bemerkenswert, dass Nico im Alter von 20 Jahren bereits mehr Rennstarts absolviert hat, als sein Vater in seiner gesamten Karriere."

Aufholjagd nach Start-Schlamassel

Der Bahrain-Grand-Prix 2006 markierte zudem die Einführung des heutigen Q1/Q2/Q3-Qualifying-Systems. Rosberg schaffte es in Sachir in den zweiten Abschnitt, war drei Zehntel langsamer als Webber und landete auf Startplatz zwölf, während der Australier auf Rang sieben fuhr.

Doch Rosbergs Start verlief holprig: Er setzte seine Nase innen gegen Heidfeld in eine Lücke, die früher oder später zugehen musste. Der Frontflügel des FW28 war Schrott. Der Rookie fand sich am Ende des Feldes wieder - 57 Sekunden hinter der Spitze und 47 Sekunden hinter dem letzten Punkterang.

Doch Rosbergs Pace war phänomenal. Bis zur 18. Runde hatte er nur weitere zwölf Sekunden auf den späteren Sieger Fernando Alonso verloren; im restlichen Rennen machte er sogar Zeit auf den Renault-Piloten und dessen Ferrari-Rivalen Michael Schumacher gut.

Rosberg blies zur Attacke und schnappte sich nacheinander Takuma Sato, Scott Speed, Heidfeld, David Coulthard und Christian Klien. Er beendete das Rennen als Siebter, nur 21 Sekunden hinter Teamkollege Webber (in Runde zwei waren es noch 46 Sekunden Rückstand) und sammelte bei seinem Debüt direkt zwei Punkte.

"Ich war verdammt schnell"

"Ich habe in der ersten Runde auf die Boxentafel geschaut, war Letzter und hatte 60 Sekunden Rückstand. Da dachte ich, das war's und habe nichts mehr erwartet", kommentierte der Williams-Pilot nach dem Rennen.

"Dann fing ich plötzlich an, Plätze gutzumachen, und über Funk sagten sie: 'Nico, du machst das großartig, du bist der schnellste Mann auf der Strecke'. Ich dachte nur: 'Niemals!'"

"Es fühlte sich richtig gut an und ich habe gepusht wie die Hölle. Ich kam immer näher und hatte einige tolle Überholmanöver, das hat viel Spaß gemacht. Ich konnte spüren, dass ich verdammt schnell war, aber es war eine Überraschung. Ich meine, da vorne fahren Schumacher und Alonso am Limit, und ich war schneller als sie. Das war überraschend, aber wirklich großartig."

Mit 20 Jahren, 8 Monaten und 13 Tagen war Rosberg der drittjüngste Punktesammler der Geschichte hinter Jenson Button und Ricardo Rodriguez - heute, 20 Jahre später, rangiert er an 17. Stelle.

Rekord für die Ewigkeit

Rosberg holte nicht nur Punkte, sondern brannte auch die schnellste Rennrunde in den Asphalt - eine Zehntelsekunde schneller als Schumacher und Alonso. Damit wurde er zum jüngsten Fahrer aller Zeiten, dem dies gelang, und unterbot den Rekord des Spaniers um mehr als ein Jahr.

Es dauerte zehn Jahre, bis dieser Rekord fiel: Max Verstappen setzte 2016 in Brasilien bei einer meisterhaften Regenschlacht mit 19 Jahren, 1 Monat und 14 Tagen die Bestzeit, bevor Kimi Antonelli im vergangenen Jahr in Japan mit 18 Jahren, 7 Monaten und 12 Tagen diese Marke erneut knackte.

"Ich denke, das ist die beste Leistung eines jungen Fahrers, die ich seit langer Zeit gesehen habe", kommentierte der dreimalige Weltmeister Jackie Stewart. "Ich kann mich nicht an eine so beeindruckende Leistung bei einem ersten Grand Prix erinnern. Ich wurde bei meinem Debüt Sechster, aber er kam von ganz hinten und ich hatte sicher nicht die schnellste Runde. Sein Urteilsvermögen, die Art und Weise, wie er es angegangen ist, das ist heute ein seltenes Gut. Als Rennfahrer weiß er, wie man überholt, und er zieht es durch."

Der Rest der Saison 2006 verlief für Rosberg aufgrund von Zuverlässigkeitsproblemen und Fahrernervosität schwierig; er sammelte nur zwei weitere Punkte. Doch seine Formkurve stieg in den ersten vier Formel-1-Jahren stetig an, was schließlich zum entscheidenden Wechsel zu Mercedes führte. Dies gipfelte im hart erkämpften WM-Titel 2016 - und seinem Rücktritt nur fünf Tage später.

"Nico kann sogar den Weltmeistertitel gewinnen. Es wird Zeit brauchen, aber er kann es schaffen", sagte der zweimalige Champion Mika Häkkinen bereits im März 2006. Der Finne hätte es kaum treffender formulieren können.