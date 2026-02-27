Der Anti-Horner? Laurent Mekies und seine stille Revolution in Milton Keynes

Vor sieben Monaten kam der Rauswurf von Red-Bull-Teamchef Christian Horner am Tag nach dem Großen Preis von Großbritannien im Juli für viele überraschend - nicht zuletzt für seinen Nachfolger Laurent Mekies. Der 48-jährige Franzose leitete bis dahin zufrieden die Geschicke beim Schwesterteam Racing Bulls und bildete dort eine starke Partnerschaft mit Geschäftsführer Peter Bayer.

Doch wenn der Ruf aus Red Bull Österreich kommt, eines der zwei erfolgreichsten Formel-1-Teams der letzten zwei Jahrzehnte zu leiten, ist das schlichtweg ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.

Mitten in der Saison die Leitung eines 2.000-köpfigen Teams zu übernehmen, das sowohl die Chassis- als auch die Motorenabteilung umfasst, ist schon zu den besten Zeiten keine leichte Aufgabe. Doch das gewaltige Erbe von Horner fortzuführen, ist eine ganz andere Hausnummer - und Mekies nahm die Herausforderung mit Geduld und Demut an.

"In den ersten Tagen habe ich mir immer wieder gesagt: Nimm dir Zeit, bevor du dir eine Meinung bildest", erzählt Mekies beim Vorsaisontest in Bahrain gegenüber Motorsport.com Italien. "Nicht nur über die Menschen, sondern auch über die Art und Weise, wie die Dinge hier angegangen werden. Ich wusste, dass das Bild nach ein paar Monaten klarer werden würde, und genau das ist passiert."

Mekies nicht gekommen, um DNA zu verändern

"Jeden Tag fühlst du dich ein wenig mehr in Kontrolle, einfach weil du die Leute besser kennst und die Dynamik etwas mehr verstehst. Wie gesagt, ich habe es mir zum Ziel gesetzt, die Realität von Red Bull zu verstehen, ohne sie durch den Filter meiner vergangenen Erfahrungen zu betrachten, und versucht, meine Perspektive so weit wie möglich zu öffnen", sagt er.

Sein Urteil: "Das Team war fantastisch. Sie alle hatten eine epochale Veränderung durchgemacht, und doch wurde ich auf unglaubliche Weise willkommen geheißen."

"Nach ein paar Monaten wurde mir klar, dass mein Job sicher nicht darin besteht, die Fundamente des Teams zu verändern, sondern seine wettbewerbsorientierte DNA zu schützen: Hier wird alles getan, um das Auto schneller zu machen. Der Rest spielt kaum eine Rolle."

Apropos Erfahrung: Mekies kann auf einen beeindruckenden Lebenslauf zurückgreifen, der Stationen bei Minardi, Toro Rosso, der FIA und Ferrari umfasst, bevor er nach Faenza zurückkehrte.

Team kämpfte für die Meisterschaft 2025

Was er in Milton Keynes vorfand, war ein Team, das von außen betrachtet wie in einer Schockstarre wirkte - es kämpfte darum, seine Performance-Probleme in den Griff zu bekommen, während Spekulationen über seinen Leitstern Max Verstappen und dessen Zukunft im Team die Runde machten.

Angesichts des bevorstehenden Reglementwechsels für 2026, einschließlich der von Mekies zuvor als "wahnsinnig" bezeichneten Herausforderung, dass Red Bull seine eigenen Antriebseinheiten produziert, muss die Versuchung groß gewesen sein, 2025 abzuhaken und sich voll auf die neue Ära zu konzentrieren.

"Es wäre einfach gewesen zu sagen: Konzentrieren wir uns auf 2026", nickt Mekies. "Alle Bedingungen waren gegeben, um die Seite umzublättern und bei Null anzufangen. Ein neues Reglement, der erste hauseigene Motor, ein neuer Teamchef und weitere Änderungen an der Spitze."

"Stattdessen passierte genau das Gegenteil. Niemand, absolut niemand, wollte aufgeben. Das ist der Racing-Spirit dieser Gruppe. Jeder hat alles gegeben, und ab Monza begann eine andere Meisterschaft. Deshalb sage ich, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, dass meine Rolle darin besteht, diese Talente zu schützen und ihnen das bestmögliche Arbeitsumfeld zu bieten."