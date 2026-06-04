Der beste Samstag des Jahres? Warum die F1 Monaco so akzeptieren muss

Der Große Preis von Monaco ist ein heißer Anwärter auf das langweiligste Rennen des Jahres, und 2026 wird da keine Ausnahme sein. Doch die Magie von Monaco bleibt ein einzigartiges Erlebnis, besonders direkt an der Strecke, und das Qualifying entschädigt oft für viele der Schattenseiten.

Genau wie im vergangenen Jahr fällt der Auftakt der Europasaison mit dem prestigeträchtigsten Grand Prix von allen zusammen: Monaco. Das bedeutet ein Rennwochenende in einer ikonischen Kulisse, ein meist atemberaubendes Qualifying, aber auch ein "Rennen", das die Meinungen der Fans spaltet.

Das zeigt sich bereits im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Kommentarspalten: Der Große Preis von Monaco wird oft als triste Prozession beschrieben, als eine Parade, die nur sehr wenig mit reinem Rennsport zu tun hat.

Zu diesen Meinungen lässt sich nur eines sagen: Ohne Drama oder Regen treffen sie vollkommen ins Schwarze, sie sind absolut korrekt. Dieses Gefühl teilen auch die Fahrer. Max Verstappen scherzte während der Ausgabe 2024, als eine frühe rote Flagge jegliche strategische Option aus dem Rennen genommen hatte: "Das ist so langweilig, ich hätte mein Kissen mitbringen sollen."

Im Anschluss sagte der Niederländer, dass man sich seiner Meinung nach das Streckenlayout ansehen sollte - etwas, wofür der GPDA-Vorsitzende Alexander Wurz im vergangenen Jahr konkrete Vorschläge vorgelegt hatte.

Er schlug unter anderem vor, die Einfahrt zur Loews-Haarnadelkurve zu verbreitern, die Nouvelle Chicane weiter nach unten in Richtung Tabac zu verlegen, um eine härtere Bremszone am Tunnelausgang zu schaffen, und den Scheitelpunkt der Rascasse nach außen zu verlegen, während die Strecke dort leicht verbreitert wird.

Obwohl das vernünftige Vorschläge sind, die die DNA der Strecke nicht grundlegend verändern würden, müssen die Formel 1 und ihre Fans Monaco vielleicht einfach so akzeptieren, wie es ist: völlig anders als jedes andere Rennwochenende. Das gilt sowohl im Positiven wie im Negativen.

Das Positive ist, dass das Qualifying die Fans wie an keinem anderen Ort von den Sitzen reißt und zuverlässig einen der packendsten Samstage des Jahres liefert. Das Negative ist logischerweise, dass der Samstag das Ergebnis bestimmt, sodass der Sonntag kaum mehr als eine Formalität bleibt.

Das Boxenstopp-Experiment des letzten Jahres

Abseits des reinen Layouts wurden in den letzten Jahren verschiedene andere Initiativen versucht, um den Sonntag (künstlich) spannender zu gestalten.

Im vergangenen Jahr führte die FIA ein verpflichtendes Zwei-Stopp-Rennen ein, auch um eine Wiederholung des Szenarios von 2024 zu vermeiden, als nach einer frühen roten Flagge alle die Reifen wechselten und danach kaum noch Boxenstopps folgten.

Ein zusätzlicher Vorteil - zumindest in der Theorie - war, dass Monacos einzige echte Quelle strategischer Spannung (ob ein Undercut funktioniert oder nicht) während des Rennens zweimal statt nur einmal vorkommen würde.

Der Gedanke hinter dem Plan war nicht unberechtigt, aber die Formel-1-Teams erwiesen sich einmal mehr als cleverer als die Regelhüter, und der Eingriff der FIA führte zu unbeabsichtigten Nebeneffekten.

Teamkollegen, die hintereinander auf der Strecke fuhren, konnten sich gegenseitig helfen, indem sie absichtlich das Tempo drosselten, um dem führenden Fahrer einen - oder in extremen Fällen sogar zwei - kostenlose Boxenstopps zu ermöglichen.

Absichtlich langsames Fahren entspricht offensichtlich nicht dem Geist dessen, was die Formel 1 sein sollte, und sorgte für Frust bei den Konkurrenten - sogar so weit, dass George Russell die Nouvelle Chicane abkürzte.

Das Experiment sorgte zwar für Action, aber vielleicht nicht für die Art von Action, die sich die Formel 1 und die FIA erhofft hatten.

Die Regel verblieb zunächst im sportlichen Reglement für 2026, wurde inzwischen aber wieder gestrichen. Neben den Erfahrungen aus dem Vorjahr möchte die FIA auch erst einmal sehen, wie sich die neue Fahrzeuggeneration im Fürstentum verhält, bevor sie weitere Schritte unternimmt.

Franco Colapinto hat bereits erklärt, dass das Fahrgefühl für die Piloten mit den neuen Antriebseinheiten und dem reduzierten Abtrieb ein völlig anderes sein wird. Für das Renngeschehen selbst dürfte sich dadurch jedoch kaum etwas ändern.

Die FIA mag das aktuelle Reglement zwar als "Nimble-Car-Konzept" (wendiges Auto) eingeführt haben, doch die Unterschiede sind nach wie vor bescheiden: 20 Zentimeter kürzer, zehn Zentimeter schmaler und 30 Kilogramm leichter. Das wird in Monte Carlo nicht plötzlich eine Welle von Überholchancen auslösen.

Tatsächlich bringt das das eigentliche Problem direkt auf den Punkt. Neben der Rennstrecke selbst liegt ein Teil des Problems bei den Autos. Überholen in Monaco wird immer schwierig sein, aber die Größe und das Gewicht, die die Formel-1-Autos im Laufe der Zeit angenommen haben, stellen das größte Hindernis dar.

Das 2026er-Chassis ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, aber bei Weitem nicht genug.

Aufgrund der über die Jahre gestiegenen Sicherheitsanforderungen und wegen der Hybrid-Antriebseinheiten erwies sich dieser Trend als unvermeidlich. Die einzige Hoffnung bleibt, dass die FIA für 2031, oder vielleicht schon früher, einen weiteren bedeutenden Schritt zur Reduzierung von Größe und Gewicht der Autos macht, kombiniert mit einer Motorenformel, die deutlich weniger auf elektrische Leistung setzt.

Ein Spaziergang an der Strecke von Monaco

Doch selbst bis dahin bleibt Monaco etwas Besonderes.

Das gilt für das Qualifying - und sollte auch 2026 der Fall sein, da das Energiemanagement hier eine geringere Rolle spielt als auf vielen anderen Strecken -, aber noch viel mehr, wenn man das Privileg hat, im Fürstentum direkt an der Strecke entlangzugehen, wohl wissend, dass nicht jeder diese Möglichkeit bekommt.

Jeder, der in Monaco ein Fotografen-Leibchen trägt und direkt hinter den Leitplanken steht, während die Autos einen halben Meter entfernt an einem vorbeischießen, weiß, wie einzigartig diese Erfahrung ist. Und, um ehrlich zu sein, wie absolut verrückt die Idee eigentlich ist, mit Formel-1-Autos Rennen durch die Straßen von Monaco zu fahren.

Der Spaziergang beginnt an der Rascasse und führt entgegen der Fahrtrichtung. An der Schwimmbad-Schikane ist es beeindruckend, wie hoch die Geschwindigkeit beim Einlenken ist und wie nah die Autos den Leitplanken kommen - insbesondere bei den Qualifying-Runs.

Von dort aus geht es weiter in Richtung Tabac, wo es an der Kurveninnenseite eine Foto-Öffnung im Zaun gibt, doch jeder Versuch, sie zu nutzen, wird von einem instinktiven Schritt nach hinten begleitet.

Danach ist es Zeit, sich auf den Weg zur Nouvelle Chicane zu machen, dem berühmtesten Fotospot der Strecke.

Am Ende der Leitplanken am Tunnelausgang, nahe dem Fußgängerüberweg, können sich Journalisten und Fotografen direkt auf den Asphalt hocken, um das perfekte Bild einzufangen: ein Auto, das mit der Skyline von Monaco im Hintergrund in den ersten Teil der Schikane einbiegt.

Trotz der relativ geringen Geschwindigkeit an dieser Stelle bleibt es ein bemerkenswertes Gefühl, dass absolut nichts - nicht einmal eine Leitplanke - die Fotografen von den Autos trennt.

Der Weg führt dann weiter durch den Tunnel in Richtung Portier, wo selbst die heutigen Antriebseinheiten noch einigermaßen laut klingen - was außerhalb des Tunnels gewiss nirgendwo der Fall ist.

Das beflügelt nur die Vorstellungskraft, wie unglaublich ein V10 hier geklungen haben muss. Vielleicht bekommen wir ab 2030 oder 2031 zumindest ein Stück dieses Gefühls zurück, sollten V8-Motoren tatsächlich ihr Comeback feiern.

Bei Portier sind gewisse Ortskenntnisse gefragt. Die Route führt kurzzeitig von der Strecke weg, bevor eine Reihe von Stufen und Abkürzungen einen wieder in die Nähe von Mirabeau bringen.

Von dort aus kann man zur Innenseite der Loews-Haarnadelkurve gehen, die ein weiterer wunderbarer Ort ist, um an einem Freitag- oder Samstagnachmittag Formel-1-Action zu beobachten: Autos fahren am langsamsten Punkt des gesamten Kalenders sprichwörtlich um einen herum.

Dieser Spaziergang nimmt den Großteil eines Trainings in Anspruch, sodass man danach entweder weiter in Richtung Casino-Platz gehen und einen Shuttle nehmen oder den Rückweg zum Fahrerlager antreten kann.

Eine solche Runde um die legendäre Strecke reicht aus, um zu begreifen, wie besonders das Wochenende des Großen Preises von Monaco ist und bleibt.

Ja, das Rennen ist einschläfernd, und das wird 2026 höchstwahrscheinlich nicht anders sein. Aber die einzigartige Kulisse und das atemberaubende Qualifying machen den ikonischsten Grand Prix der Formel 1 in seiner jetzigen Form immer noch lohnenswert - zumindest aus meiner Sicht.