Der Donnerstag ist zurück: Formel 1 ändert Format ab Silverstone

Die Formel 1 wird ab dem nächsten Rennen in Silverstone wieder ihr Format ändern und den für 2022 gestrichenen Mediendonnerstag wieder einführen. Dieser war ursprünglich gestrichen worden, um die Fahrer bei einer immer höheren Rennanzahl zu entlasten, indem man das Wochenende auf drei statt vier Tage komprimiert.

Doch dieser Plan ging nicht auf: Neben den Pressekonferenzen am Freitag waren die Fahrer meist trotzdem Donnerstag an der Strecke, um quasi in ihrer Freizeit Medienaktivitäten zu erfüllen. "Unser Donnerstag ist sehr lang, auch wenn er offiziell kein richtiger Tag mehr ist", hatte etwa Max Verstappen stellvertretend Kritik am neuen Format geübt.

Vor allem der Freitag hatte sich für die Piloten anschließend in die Länge gezogen, weil sie neben den beiden Trainingssessions auch noch zuvor in der Pressekonferenz sitzen mussten, die in vier Abschnitten jeweils fünf Fahrer umfasste.

Jetzt macht die Formel 1 praktisch die Rolle rückwärts und setzt die Pressekonferenzen der Fahrer wieder am Donnerstag an, 23 Stunden vor Beginn des ersten Freien Trainings. Teilnehmen werden daran jetzt aber nur noch zehn Piloten, die in zwei Gruppen zu fünf Fahrern eingeteilt werden. Jeder Pressekonferenz wird 30 Minuten gehen, mit einer fünfminütigen Pause dazwischen.

Die restlichen zehn Fahrer, die bei einem Event nicht in der Pressekonferenz sitzen, müssen Interviews im sogenannten TV-Pen geben und noch eine weitere Session für die schreibenden Medien geben.

Am Zeitplan der Freien Trainings am Freitag ändert sich aber nichts. Diese werden weiterhin zu einer späteren Zeit durchgeführt als in den vergangenen Jahren.

Die angekündigte Entzerrung ist damit aber wieder einmal verpufft: Es finden immer mehr Rennen statt - 2023 wohl 24 -, eine Reduzierung der Tage gibt es allerdings trotzdem nicht.

