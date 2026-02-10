Der Fahrplan für den ersten Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Welche Fahrer in der ersten Woche der Formel-1-Wintertests 2026 in Bahrain im Einsatz sind und wie die Wetterprognose für Sachir genau aussieht
Charles Leclerc im Ferrari SF-26 beim Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona
Foto: Ferrari Ferrari
Rund zwei Wochen nach dem Formel-1-Shakedown 2026 in Barcelona (hier das Testergebnis abrufen!) wird es ernst für die elf Teams und ihre 22 Stammfahrer: Ab Mittwoch (11. Februar) findet auf dem Bahrain International Circuit bei Sachir die erste von zwei dreitägigen Testwochen statt.
Doch anders als der Shakedown in Spanien sind die offiziellen Formel-1-Wintertests in Bahrain öffentlich: Zuschauer und Medienvertreter können die Probefahrten vor Ort verfolgen. (Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Ablauf der Tests!)
Und es gibt weitere Premieren: Nach dem verpassten Shakedown tritt Formel-1-Team Williams in Bahrain erstmals mit seinem FW48 in Erscheinung. Außerdem setzen in Bahrain zum ersten Mal alle Teams ihre finalen Farbdesigns ein, nachdem in Spanien noch einige Rennställe mit Interimsdesigns oder im Tarnlook angetreten sind (zur Bildergalerie!).
Damit bleiben zwei entscheidende Fragen: Wer fährt? Und wie wird das Wetter? Dieser Artikel liefert die Antworten:
Die Fahrer beim 1. Wintertest Bahrain 2026
Hinweise: Wir ergänzen diese Übersicht, sobald die Teams ihre Fahrerplanung bekanntgegeben haben. Bei mehreren Namen pro Tag bestreitet der erstgenannte Fahrer den Vormittag, der zweitgenannte den Nachmittag.
11. Februar 2026 (1. Tag)
Aston Martin: Lance Stroll
Audi: Gabriel Bortoleto/Nico Hülkenberg
Haas: Esteban Ocon
McLaren: Oscar Piastri
Mercedes: George Russell/Andrea Kimi Antonelli
12. Februar 2026 (2. Tag)
Aston Martin: Fernando Alonso
Audi: Nico Hülkenberg/Gabriel Bortoleto
Haas: Oliver Bearman
McLaren: Lando Norris
Mercedes: Andrea Kimi Antonelli/George Russell
13. Februar 2026 (3. Tag)
Aston Martin: Lance Stroll
Audi: Gabriel Bortoleto/Nico Hülkenberg
Haas: Oliver Bearman/Esteban Ocon
McLaren: Lando Norris/Oscar Piastri
Mercedes: George Russell/Andrea Kimi Antonelli
Die Wettervorhersage für den 1. Wintertest Bahrain 2026
Für die erste Testwoche der Formel 1 in Bahrain vom 11. bis zum 13. Februar 2026 werden durchweg gute Wetterbedingungen vorhergesagt: Nur am zweiten Tag sind vereinzelt Wolken über dem Bahrain International Circuit bei Sachir zu sehen, sonst gibt es voraussichtlich strahlend blauen Himmel. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null Prozent.
Die Temperaturen erreichen bis 25 Grad Celsius. Vermutlich wird gleich der erste Tag am heißesten, aber die beiden folgenden Tage werden nur geringfügig kühler.
Der Wind präsentiert sich wechselhaft. Am ersten Tag trifft er mit durchschnittlich 12 bis 18 km/h von Westen bis Südwesten auf die Strecke. Das bedeutet mehrheitlich Seitenwind sowie Gegenwind eingangs Kurve 13. Dabei bleibt es für den zweiten Tag, aber mit etwas größerer Windstärke. Am dritten Tag schwächt sich der Wind ab auf nur noch bis 15 km/h im Durchschnitt.
