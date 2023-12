Der Fahrplan in die Formel 1: Oscar Piastri nacheifern!

2023 war Oscar Piastri ein Rookie in der Formel 1. Und jetzt ist er ein Vorbild für Nachwuchsfahrer, die ebenfalls den Sprung in die "Königsklasse" schaffen wollen. Ferrari-Junior Oliver Bearman jedenfalls glaubt: Piastri hat die Blaupause dafür geliefert, einen erfolgreichen Start in die Grand-Prix-Karriere hinzulegen.

Piastris Abschneiden als McLaren-Stammfahrer in der Formel-1-Saison 2023 habe nämlich gezeigt, dass die Vorbereitung "wirklich wichtig" sei. "Denn in der Formel 1 triffst du auf Leute, die schon viele Grands Prix absolviert haben. Als Rookie hast du da einen schweren Stand."

Doch Piastri hatte gewusst, was auf ihn zukommen würde: Als Alpine-Junior hatte er etliche Probefahrten in zwei Jahren alten Fahrzeugen absolviert und kam so auf deutlich mehr Testkilometer, als wenn er nur offiziellen Formel-1-Tests bestritten hätte. Diese Erfahrung kam ihm in seiner ersten Rennsaison 2023 zugute.

Wie Bearman zu seinen Freitagseinsätzen bei Haas kam

Deshalb meint Bearman: "Bevor ich den Schritt [in die Formel 1] mache, muss ich ebenfalls gut vorbereitet sein. Hoffentlich bedeutet das weitere Freitagsfahrten und vielleicht auch private Testfahrten. So würde ich das in der idealen Welt machen. Aber ich treffe da nicht die Entscheidungen."

Die Entscheidungen für Bearman trifft Ferrari, das den 18-jährigen Briten als Förderkandidat unter Vertrag hat. So kam Bearman 2023 in Mexiko und in Abu Dhabi jeweils als Freitagsfahrer bei Ferrari-Kundenteam Haas unter und bestritt auch den Young-Driver-Test nach Saisonende für das US-Team.

2024 wird dergleichen aber noch deutlich relevanter für Formel-1-Aspiranten, denn dann können Autos aus der Saison 2022 für private Testfahrten verwendet werden. "Und das ist wirklich hilfreich", meint Bearman. "Denn du fährst dann die gleiche Fahrzeug-Generation, die sich seither nur geringfügig verändert hat. Hoffentlich können wir das gut nutzen."

2025 sieht sich Bearman in der Formel 1

Ihm selbst schwebt ein Testjahr vor, wie es Piastri bei Alpine genossen hat, vermutlich parallel zu einem weiteren Jahr in der Formel 2. Fernziel ist für Bearman der Aufstieg in die Formel 1 zur Saison 2025.

"Ich weiß, bis dahin kann ich bereit sein. Denn ich weiß auch, was dafür erforderlich ist", sagt Bearman und fügt hinzu: "Erst einmal aber muss ich mich gut genug verkaufen, um den ersten Schritt machen zu können."

Bisher wusste Bearman zu überzeugen: Auf Platz drei in der Formel-3-Meisterschaft 2022 ließ er 2023 im ersten Jahr in der Formel 2 den sechsten Gesamtrang folgen. Schon beim siebten Rennen gelang ihm sein erster Formel-2-Laufsieg. Drei weitere Male wurde Bearman als Sieger abgewinkt.

