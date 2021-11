Der Hockenheimring schenkt fette Rabatte zum Fest

Das Live-Erlebnis an der Rennstrecke ist mit nichts zu vergleichen. Das weiß jeder Motorsportfan, der schon einmal Rennluft geschnuppert hat. Anlässlich der Essen Motor Show (27. November bis 5. Dezember) startet das Weihnachtsspecial des Hockenheimrings.

Ab sofort kann man sich fette Rabatte auf Tickets für gleich drei beliebte Event-Klassiker sichern. Bis zum 31. Dezember 2021 gibt es attraktive Ticketpakete mit tollen Extras für die NitrOlympX, Bosch Hockenheim Historic und DTM zum abgefahrenen Vorteilspreis.

NitrOlympX

Die NitrOlympX, mit PS-Duellen über 500 km/h, gehören definitiv zu den heißesten Favoriten auf einen Spitzenplatz unter den weltweit spektakulärsten Motorsportevents. Vom 26. bis 28.08.2022 wird das Hockenheimer Motodrom nun endlich wieder in den größten Drag-Racing-Tempel Europas verwandelt.

Unser Weihnachtsangebot:

- Sonntagticket der Kategorie 4 für 40,- Euro (statt Listenpreis 49,- Euro) inkl. Fanpaket im Wert von 15,- Euro mit Lanyard, Tickettasche und Ohrstöpsel in einer Alubox.

- Promotioncode einlösbar im Ticket-Shop: XMAS-PL8PWJ

Bosch Hockenheim Historic

Die Classic-Rennsportszene erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit. Denn mag es dem Motorsport vergangener Tage auch hier und da an Perfektion und hochstehender Technologie gemangelt haben, so war er doch immer eines: ein Fest für die Sinne. Genau dieses Gefühl lässt die Bosch Hockenheim Historic alljährlich wieder aufleben. Im kommenden Jahr stehen die historischen Rennwagen vom 06. bis 08.05. am Start.

Unser Weihnachtsangebot:

- Sonntagticket inkl. Fahrerlagerzugang für 20,- Euro statt Listenpreis 30,- Euro inkl. Programmheft im Wert von 4,00 Euro.

- Promotioncode einlösbar im Ticket-Shop: XMAS-CUDEJ5

DTM

Spannende Rennen, faszinierende Boliden, einige der besten Rennfahrer der Welt, ein attraktives Rahmenprogramm, unter anderem mit der neuen DTM Trophy, sowie zahlreiche Angebote für die Fans auf und abseits der Piste - das ist und bleibt gleichermaßen Credo wie Erfolgsrezept der DTM. Auf ein wahres Motorsport-Festival können sich Besucher beim Saisonfinale vom 07. bis 09.10.2022 auf dem Hockenheimring freuen.

Unser Weihnachtsangebot:

- Wochenendticket der Kategorie 2 inkl. Fahrerlagerzugang und Pitwalk für 69 ?

- Wochenendticket der Kategorie 4 inkl. Fahrerlagerzugang und Pitwalk für 49 ?

Dieses Angebot ist ausschließlich über unsere Ticket-Hotline +49 (0) 6205 - 950 222 oder per E-Mail an ticketing@hockenheimring.de buchbar.

Mehr Informationen zu den adrenalinhaltigen Geschenktipps gibt es auf www.hockenheimring.de/xmas. Die Aktion ist bis einschließlich 31.12.2021 gültig.

