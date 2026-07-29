"Der Hulk ist zurück": So reagiert Audi auf die Hülkenberg-Punkte

Am elften Rennwochenende der Formel-1-Saison 2026 hat Nico Hülkenberg seine ersten WM-Punkte für Audi erzielt. "Das freut mich vor allem für Nico", sagte Audi-Renndirektor Allan McNish nach dem Grand Prix von Ungarn am Hungaroring. "Es war zuletzt keine einfache Zeit."

Denn während Hülkenbergs Audi-Teamkollege Gabriel Bortoleto bereits beim Saisonauftakt in Australien in die Punkte fuhr und auch in Silverstone und Spa-Francorchamps Top-10-Ergebnisse erzielte, ging Hülkenberg stets leer aus. (Hier klicken: Die Audi-Meilensteine in der Formel 1)

"Nico hatte eine ganze Reihe von Rennen, bei denen er immer nur knapp dran war", erklärte McNish. "Dann kamen noch ein paar unglückliche Rennen dazu - in Spa und auch in Silverstone -, an denen er überhaupt keine Schuld hatte. Dort lief es stattdessen für Gabi.

Diesmal war es Nicos Tag."

Nico Hülkenberg war nicht frustriert, aber ...

Entsprechend groß war die Erleichterung bei Hülkenberg, der sich zuletzt kritisch geäußert hatte, nachdem die Ergebnisse hinter den Erwartungen geblieben waren. Dafür hat McNish Verständnis: "Fahrer sind Menschen, und jeder will erfolgreich sein, jeder will Leistung bringen. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht gelingt, dann staut sich natürlich etwas an."

Von Frust will McNish bei Hülkenberg nicht sprechen. "Es tut aber einfach gut, endlich wieder ein Erfolgserlebnis zu haben", sagte der frühere Formel-1-Fahrer.

Das "Feuer" in Nico Hülkenberg ist wieder da

Und was für eines: Laut McNish hat Hülkenberg am vergangenen Wochenende in Ungarn "regelrecht gebrannt. Es war schön zu sehen, mit welchem Feuer er unterwegs war - der 'Hulk' ist zurück!"

Hülkenberg habe am Hungaroring "vom ersten Moment an" überzeugt, sagte McNish. "Er hatte ein gutes Gefühl, er hat geliefert, eine starke Qualifying-Runde hingelegt und sich in Q2 nach dem Problem in Kurve 1 gut zurückgekämpft. Es war insgesamt ein herausragendes Wochenende von ihm."

Ein Erfolgserlebnis zum richtigen Zeitpunkt

Genau das habe Hülkenberg gebraucht. "Wir haben ihn als Team natürlich immer uneingeschränkt unterstützt - auch nach den schwierigen Rennen wie Barcelona oder Monaco, wo er eigentlich Punkte verdient hätte. Es hat aber nicht sollen sein. Deshalb ist das Ungarn-Ergebnis für mich einfach nur gerecht", erklärte McNish.

"Jetzt stehen die Punkte endlich auf seinem Konto, und er kann mit einem breiten Lächeln in die Sommerpause gehen." Auch Audi kann zufrieden sein: Auch Audi kann zufrieden sein: Dank der Hülkenberg-Punkte zog der Formel-1-Neueinsteiger an Williams vorbei und belegt nun Rang acht der Konstrukteurswertung.