Der Letzte, den man nach F1-Grafiken fragen sollte, ist George Lucas

In grauer Vorzeit wurde eine beliebte Katzenfuttermarke mit dem Slogan beworben: "Neun von zehn Katzen würden Whiskas kaufen." Nur: Woher will man das wissen? Hat man die Samtpfoten etwa persönlich im Supermarkt an der Kasse interviewt?

Und wie steht es um die Stichprobengröße dieser vermeintlichen Umfrage? Hat jemals jemand an Ihre Tür geklopft oder Sie auf der Straße abgefangen, um die genauen Vorlieben von Miezi beim Abendessen zu erfragen?

Die Werbevorschriften sind heutzutage strenger, sodass man gleichzeitig schmunzeln und Kopfrechnen kann, wenn beispielsweise Kosmetikkonzerne enorme Zustimmungsraten für ihre neueste Anti-Falten-Creme anpreisen, aber im Kleingedruckten auf dem Bildschirm einräumen müssen, dass sie nur 117 Personen befragt haben.

All das und noch mehr ging diesem Autor vergangene Woche während einer Medienrunde mit Formel-1-Boss Stefano Domenicali durch den Kopf, als ein Kollege eine völlig berechtigte Frage zum Verschwinden der Geschwindigkeits- und Batterie-Ladezustandsgrafiken aus der Übertragung stellte.

Ist es angesichts des Wunsches der Formel 1 nach einer weiteren Expansion in den USA, wo ein wohlbelegter Hunger nach Daten bei Sportübertragungen herrscht, nicht kontraproduktiv, ausgerechnet jene Daten aktiv zu entfernen, die für das Verständnis des Renngeschehens entscheidend sind?

"Die Wahrheit ist genau das Gegenteil, denn niemanden interessiert es, wie das Auto gefahren wird", sagte Domenicali.

Moment, was bitte? Falls Sie sich tatsächlich nicht dafür interessieren, wie die Autos gefahren werden, dürfen Sie dieser Empfindung gerne in unserem dazugehörigen Forum Ausdruck verleihen.

Nun bedient die Kommentarspalte einer Motorsport-Website naturgemäß eine Nische und eine sich selbst selektierende Minderheit. Aber wo wir schon das Spiel der kleinen Stichproben spielen - warum eigentlich nicht?

Was Domenicali sagt

"Die Leute sind daran interessiert, ob überholt wird oder nicht. Das ist die große Mehrheit der Leute", fuhr Domenicali fort.

"Ich stimme Ihnen zu, dass bestimmte Leute auf diese Sache fokussiert sind, die sehr wichtig ist. Es ist wie damals, als das DRS eingeführt wurde: Die Leute haben sich nicht dafür interessiert, was genau der Auslöser für das Überholmanöver war."

"Ich hatte am Samstag eine unglaubliche und interessante Diskussion mit [Star-Wars-Autor/Regisseur] George Lucas. Er war in Ungarn und gab mir einen unglaublichen Einblick darüber, wie die neuen Fans die Formel 1 verfolgen, und er hat uns eine unglaubliche Perspektive eröffnet, wie wir die Dinge wirklich vereinfachen können, weil die neuen Fans nicht verstehen, was hinter den Kulissen abläuft. Sie sind fasziniert von der Tatsache, dass es viel Action gibt."

"Ich denke also, was das betrifft, gibt es definitiv das Bedürfnis für diejenigen, die so darauf fokussiert sind, die richtigen Informationen zu haben. Aber was die große Mehrheit der Leute angeht, glauben Sie mir: Die wollen einfach nur sehen, was auf der Strecke passiert."

Stefano Domenicali glaubt nicht, dass Batterien jemanden interessieren Foto: Formula 1

"Sie sind nicht interessiert am Winkel des Gaspedals oder dem Bremsdruck beim Überholen. Wenn Sie zum Beispiel an ein unglaubliches Überholmanöver von Max und Lewis in Kurve 1 in Ungarn denken: Das ist ein Kunstwerk, wenn ich so sagen darf, das diese Leute einfach sehen wollen. Und einfach verknüpft mit der Qualität der Fahrer."

"Letztendlich ist das ein Schema, das der Fahrer haben kann, wie man die Leistung seines Autos maximiert - egal ob beim Bremsen, Beschleunigen oder bei der Leistung, die durch die Elektrifizierung erbracht wird."

"Das ist es, was meiner Meinung nach passiert. Natürlich sind diese Daten für eine Nische unserer Fans relevant, und natürlich sind sie verfügbar."

Wen fragt die Formel 1 da eigentlich?

Das ganze Jahr über, wenn das Motorsport Network über negative Stimmungen gegenüber dem neuen Reglement berichtete, reagierte die Formel 1 mit Statistiken und behauptete, dass die Fans das neue Format in Wahrheit sehr wohl mögen.

Da diese jedoch aus Umfragen unter Abonnenten des Dienstes "F1 Unlocked" stammen, sind die Befragten von Natur aus genauso Nische und selbstselektierend wie beispielsweise diejenigen, die geneigt sind, unter Artikeln auf einer Motorsport-Website zu kommentieren.

Dies ist ein klassisches Beispiel für den Selection Bias (Auswahlverzerrung), bei dem ein Argument über die Vorlieben einer gesamten Population auf der Grundlage einer Stichprobe vorgebracht wird, die einen Teil dieser Population ausschließt. In diesem Fall ist es genauso lächerlich zu behaupten, dass "niemanden interessiert, wie du dein Auto fährst", wie zu sagen, dass jeder das neue Reglement hasst.

Ganz offensichtlich gibt es einen Teil der Fanbasis, der genau die Ansichten vertritt, die Domenicali betont. Das entkräftet jedoch nicht die Bedenken derer, die das anders sehen - und ebenso wenig lässt sich auf der Grundlage der verfügbaren statistischen Evidenz sagen, was die Mehrheitsmeinung ist.

Ebenso klar ist: Sich auf George Lucas zu berufen, um die visuellen Storytelling-Entscheidungen der Formel 1 bei Sportübertragungen zu rechtfertigen (Entscheidungen, wohlgemerkt, die bereits vor Monaten getroffen wurden), ist ein Beispiel für einen verbreiteten logischen Fehlschluss: den Autoritätsbeweis (Argumentum ad verecundiam).

Bei diesem Fehlschluss stützt sich die Behauptung auf die Meinung einer Expertenfigur - meist einer berühmten - statt auf Fakten oder Daten.

Welche Formel-1-Autorität besitzt George Lucas?

Es ist eine beliebte Form des "Mic Drop" in den sozialen Medien, ein Meme mit dem Bild einer längst verstorbenen Persönlichkeit des öffentlichen Lebens und einem angeblichen Zitat von ihr zu teilen, das das eigene Argument stützt. Aber schon Abraham Lincoln hatte einst gesagt: Die Hälfte der Zitate im Internet sind ohnehin erfunden.

Und überhaupt: Was qualifiziert George Lucas dazu, darüber zu befinden, ob wir ein Batterie-Symbol sehen oder nicht? Ich würde mir mit Sicherheit keine Tipps für das Geschichtenerzählen von dem Clown holen, der Star Wars neu zusammengeschnitten hat, nur damit Greedo zuerst schießt.

Und das ist noch, bevor wir uns mit den Prequels befassen, über die man bestenfalls sagen kann, dass sie im weiteren Verlauf immerhin schrittweise weniger schrecklich wurden.

In der Filmwelt, in der Lucas zu Hause war, war es (zumindest bis zum Streaming-Zeitalter) populär, "Making-of"-Features mit Blicken hinter die Kulissen zu erstellen, die separat gezeigt wurden. Es gab diejenigen, die diesen Einblick in den Prozess des Filmemachens sehr genossen - aber ebenso gab es einen Teil der Bevölkerung, der nicht sehen wollte, wie die Magie erschaffen wurde, weil man das Gefühl hatte, es würde den Genuss am Film verderben.

Leicht zu lösen: Wenn Sie zur letzteren Kategorie gehören, schauen Sie sich das "Making-of" einfach nicht an.

Es schadet doch niemandem ...

Nun, auf die Formel 1 übertragen: Haben die Geschwindigkeits- und Ladezustandsgrafiken das Spektakel für diejenigen geschmälert, die nur daran interessiert sind, ob "überholt wird oder nicht"? Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie das taten.

Warum also sollte man sie entfernen, wenn sie für diejenigen so nützlich waren, die die Mechanik hinter dem Fahren eines 2026er Formel-1-Autos durch den Verkehr und beim Überholen tatsächlich verstehen wollten? Besonders wenn man bedenkt, dass die Formel 1 ihr Datenangebot in den letzten Jahren eigentlich hochgeschraubt hat - wenn auch als Produktplatzierung für Amazon Web Services.

Wenn jemand an meine Haustür klopfen und sich nach den kulinarischen Vorlieben meiner Katzen erkundigen würde, würde ich ihm vermutlich sagen, er solle sich um seinen eigenen Kram kümmern.

Derweil wäre eine der besagten Katzen unter dem Sofa verschwunden, während die andere sich an einen sicheren Ort auf der Treppe zurückgezogen hätte und den Befrager mit einem Blick fixieren würde, der ausdrückt, dass sie tief in seine Seele geblickt hat und von dem, was sie dort vorfand, zutiefst enttäuscht ist.

Und das ist im Großen und Ganzen der Grundton der Antwort, die man vom Inhaber der kommerziellen Rechte erhält, wenn man eine völlig berechtigte Frage zum ansonsten unerklärlichen Verschwinden einiger wichtiger Datengrafiken stellt.