"Der letzte Schritt ist der schwerste": Verstappen setzt Red Bull unter Druck

Das Red-Bull-Heimrennen in Spielberg steht in diesem Jahr unter besonderer Beobachtung. Zwar geht es auf der Strecke zunächst darum, den Rückstand auf die Konkurrenz zu verkleinern. Doch im Hintergrund schwingt eine deutlich größere Frage mit: Kann Red Bull Max Verstappen langfristig davon überzeugen, dass das Team auch künftig wieder um Siege und Weltmeisterschaften kämpfen wird?

Seit Wochen reißen die Spekulationen um die Zukunft des viermaligen Weltmeisters nicht ab. Immer wieder wird über mögliche Wechseloptionen gesprochen, während gleichzeitig Gerüchte über Klauseln in Verstappens Vertrag die Runde machen.

Offiziell hat sich an der Situation jedoch wenig geändert. Red Bull würde gerne möglichst schnell Klarheit über die Zukunft seines Superstar-Piloten erhalten. Verstappen hingegen kann es sich leisten, abzuwarten.

Die Ausgangslage erinnert dabei stark an das vergangene Jahr. Schon damals musste Red Bull seinem Starfahrer beweisen, dass die sportliche Entwicklung in die richtige Richtung geht. Und genau wie damals scheint Verstappen derzeit keine Eile zu haben, eine langfristige Entscheidung zu treffen.

Österreich-Update soll nächsten Schritt bringen

Sportlich ruhen die Hoffnungen des Teams nun auf dem zweiten großen Update-Paket der Saison. Nachdem Red Bull bereits in Miami erste Verbesserungen eingeführt hatte, folgt in Spielberg die nächste Ausbaustufe.

Mit dem Miami-Paket konnte das Team bereits erste Fortschritte erzielen. Unter anderem wurde das Übergewicht des Autos von rund zwölf Kilogramm etwa halbiert. Gleichzeitig erhielt der Wagen eine umfassend überarbeitete Aerodynamik, einschließlich neuer Seitenkästen.

Technikchef Pierre Wache hatte bereits unmittelbar nach dem Miami-Wochenende angekündigt, dass ein weiterer Entwicklungsschritt folgen werde. Dieser kommt nun beim Heimrennen in Österreich erstmals zum Einsatz.

Die Erwartungen innerhalb des Teams sind allerdings realistisch. Teamchef Laurent Mekies hofft zwar, den derzeitigen Rückstand von rund dreieinhalb bis vier Zehntelsekunden pro Runde deutlich zu reduzieren. Gleichzeitig weiß man bei Red Bull, dass dieses Update allein noch keine Rückkehr an die Spitze garantieren wird.

Der letzte Schritt ist immer der schwerste"

Auch Verstappen selbst macht sich darüber keinerlei Illusionen. "Die Schritte, die wir bisher gemacht haben, waren natürlich die einfacheren Schritte", erklärt der Niederländer. Für Verstappen liegt die eigentliche Herausforderung erst noch vor Red Bull.

Kleine Fortschritte seien vergleichsweise leicht zu erzielen, wenn man deutlich hinter der Spitze zurückliege. Der entscheidende Schritt zurück an die Spitze sei jedoch ungleich schwieriger. "Der letzte Schritt ist immer der schwerste - der Schritt, um wirklich wieder um Siege kämpfen zu können."

Ob Red Bull diesem Ziel bereits in Spielberg näherkommen wird, lässt Verstappen bewusst offen. "Mal sehen, ob wir das schaffen. Ich weiß nicht, ob das schon an diesem Wochenende möglich ist." Trotzdem lobt er die Arbeit seines Teams ausdrücklich. "Das Team gibt immer 100 Prozent und arbeitet mit voller Kraft daran, das Auto schneller zu machen."

Gleichzeitig erinnert Verstappen daran, dass die Konkurrenz ebenfalls nicht stillsteht. "Die anderen Teams bringen ständig neue Updates." Deshalb müsse Red Bull kontinuierlich weitere Performance finden, um den Abstand Schritt für Schritt zu verkleinern. "Es war in Barcelona ziemlich klar zu sehen, dass noch eine Lücke vorhanden ist."

Das Problem liegt nicht nur in schnellen Kurven

Vor dem Spanien-Wochenende hatte Red Bull vor allem die schnellen Kurven als größte Schwachstelle identifiziert. Auf Strecken mit vielen langsamen Kurven wie Miami, Montreal oder Monaco präsentierte sich das Team noch vergleichsweise konkurrenzfähig.

Deshalb galt Barcelona mit seinen langen und schnellen Kurvenpassagen als wichtiger Gradmesser. Die Analyse nach dem Rennen fiel allerdings ernüchternd aus. Denn überraschenderweise lagen die Probleme gar nicht ausschließlich in den schnellen Kurven.

"Es ist eine Kombination aus mehreren Dingen, die wir in den Griff bekommen müssen", erklärt Verstappen. Die Ingenieure hätten festgestellt, dass der neue Red Bull praktisch in allen Bereichen etwas Performance vermissen lässt. "Wir wissen, dass das Auto schwer ist."

Hinzu komme mangelnder Abtrieb, fehlender Grip und Verbesserungsbedarf beim Überfahren von Randsteinen. "Wir brauchen mehr Abtrieb, mehr Grip und ein besseres Kerb-Verhalten." Jeder dieser Faktoren könne einen kleinen Beitrag leisten. Zusammen würden sie jedoch den Unterschied zwischen einem Auto im Mittelfeld und einem Siegkandidaten ausmachen.

Zukunftsfrage bleibt bewusst offen

Besonders aufmerksam wurde Verstappen auf eine Frage zu seiner eigenen Zukunft verfolgt. Konkret ging es darum, wie wichtig die Wirkung des Österreich-Updates für seine langfristigen Pläne sei. Der Weltmeister wich einer direkten Antwort allerdings aus. "Ich denke, es ist vor allem wichtig für uns als Team."

Für ihn stehe zunächst die sportliche Entwicklung im Vordergrund. "Wir wollen uns von dem Punkt verbessern, an dem wir die Saison begonnen haben, bis zu dem Punkt, an dem wir sie beenden wollen." Red Bull wisse genau, dass aktuell Leistung fehle. Deshalb gehe es momentan vor allem darum, das Auto schneller zu machen. "Das ist das, was jeder im Team will."

Noch interessanter wurde es, als Verstappen gefragt wurde, ob er seine Situation neu bewerten würde, falls Red Bull zur Sommerpause weiterhin nur das viertschnellste Team im Feld wäre. Der Niederländer ließ sich jedoch auch hier nicht in die Karten schauen. "Das ist im Moment schwer zu beantworten."

Red Bull braucht Ergebnisse

Eine klare Zusage an Red Bull klingt anders. Gleichzeitig vermied Verstappen jede Aussage, die seine Zukunft unmittelbar infrage gestellt hätte. Dennoch steckt in seinen Worten eine deutliche Botschaft. "Wir mögen es nicht, das viertschnellste Team zu sein."

Genau deshalb arbeite die Mannschaft derzeit mit Hochdruck an Verbesserungen. "Wir wollen besser sein. Daran arbeiten wir aktuell." Für Red Bull geht es in Spielberg somit um mehr als nur ein weiteres Update. Das neue Paket wird nicht allein darüber entscheiden, ob Verstappen am Sonntag um das Podium kämpfen kann.

Es könnte vielmehr ein erster Hinweis darauf sein, ob das Team seinem Superstar weiterhin glaubhaft vermitteln kann, dass die Rückkehr an die Spitze realistisch ist.