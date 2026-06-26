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Der "Orange Lion"-Helm sorgt für Abschiedsgerüchte rund um Verstappen

Nicht das Design selbst, sondern Verstappens Worte zum neuen "Orange Lion"-Helm beschäftigen derzeit viele Fans - Einige vermuten mehr als eine Dankesbotschaft

Stephanie Aiglsberger Lydia Mee
Bearbeitet:
Max Verstappen: Spezielles Helm-Design wirft Fragen auf

Max Verstappen in Spielberg erstmals mit "Orange Lion"-Helm

Foto: Getty Images

Eigentlich wollte Max Verstappen seinen Fans mit einem besonderen Helmdesign eine Freude machen. Stattdessen hat der viermalige Formel-1-Weltmeister mit seiner Botschaft zum neuen Design in den sozialen Medien zahlreiche Spekulationen ausgelöst. Auslöser war dabei weniger die Optik des Helms, als vielmehr die Worte, mit denen der Niederländer seine Aktion erklärt.

Verstappen kündigt an, seinen "Orange Lion"-Helm bei dem Grand Prix in Österreich, in Belgien und in Ungarn zu tragen. Dabei bezeichnet er das Design als Hommage an die Fans, die ihn "während meiner gesamten Karriere" unterstützt haben. Genau diese Formulierung lässt einige Anhänger aufhorchen und führt zu Diskussionen darüber, ob sie möglicherweise mehr bedeuten könnte als ein einfaches Dankeschön.

Abschied oder reine Fan-Hommage?

Ein Nutzer auf Reddit schreibt: "Ja, er geht definitiv, oder?" Ein anderer kommentiert: "Warum vermittelt mir das gerade so sehr das Gefühl von 'The Last Lap'?" Wieder andere möchten die Aussage zwar nicht überbewerten, halten den Wortlaut aber dennoch für auffällig. "Ich möchte da nicht zu viel hineininterpretieren, aber es klingt schon so, als würde er bald noch etwas anderes ankündigen, oder?", lautet eine weitere Reaktion.

Max Verstappen

Der "Orange Lion" glänzt in kräftigem Blau und Orange

Foto: Getty Images

Neben den Spekulationen überwiegen jedoch auch zahlreiche positive Kommentare zum neuen Design. Besonders die auffällige Farbkombination kommt bei vielen Fans sehr gut an. "Der Kontrast aus leuchtendem Blau und Orange ist einfach wunderschön", schreibt ein Nutzer. Ein anderer meint knapp: "Das sieht wirklich cool aus."

Mit dem "Orange Lion"-Helm möchte Verstappen nach eigenen Angaben seinen langjährigen Unterstützern danken. "Ich werde meinen "Orange Lion"-Helm in Österreich, Belgien und Ungarn tragen, als Tribut an die Fans, die mich während meiner gesamten Karriere unterstützt haben. Das ist etwas Besonderes und wir freuen uns darauf zu sehen, was wir am Red-Bull-Ring erreichen können", erklärt der Niederländer.

Auch wenn einzelne Fans die Ankündigung als möglichen Hinweis auf einen bevorstehenden Abschied oder Teamwechsel interpretieren, gibt es dafür bislang keinerlei Anhaltspunkte. Verstappen selbst äußert sich nicht zu seiner sportlichen Zukunft und spricht ausschließlich von einer Geste des Dankes an seine Fans.

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